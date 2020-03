“Per i medici è stato un miracolo”. Vieni da me, il racconto choc della cantante ed ex volto di Amici

Negli anni Duemila, la cantante Loredana Errore, giunta seconda nell’edizione di Amici di Maria De Filippi, era uno dei più apprezzati talenti del panorama musicale italiano. Molto deve anche alla collaborazione con Biagio Antonacci, che l’ha lanciata tra i grandi della musica del nostro Paese.

Dopo il talent condotto da Maria De Filippi uno stop dovuto da un gravissimo incidente stradale. La cantante ha scelto il salotto di Caterina Balivo per parlare di quell'avvenimento che nel 2013 le ha cambiato la vita. La cantante, che nel 2009 partecipò alla nona edizione di Amici (arrivata in finale si classificò al secondo posto dopo Emma Marrone), quel maledetto 4 settembre stava tornando a casa, di notte, dopo un concerto tenuto ad Agrigento.





















"Guidavo con la mia macchina, c'era una pioggia battente. Non ho potuto evitare una curva e una macchina che sopraggiungeva", ha raccontato. La sua carriera artistica ha subito un brusco stop il 4 settembre del 2013. Un'esperienza che le ha cambiato la vita per sempre. Loredana Errore dopo quell'incidente ha visto trasformarsi completamente la sua vita: lei ricorda tutto, anche la paura di non farcela e le preghiere perché potesse aver salva la vita.















“Mi sono data un attimo di tempo: ho riflettuto se abbandonare la vita o aggrapparmi a lei”, ha raccontato a Vieni Da Me. L’amore che ha sempre ricevuto le ha dato la forza di cui aveva bisogno in quel momento, ma al suo arrivo in ospedale la cantante ha scoperto che solo il 5% del suo corpo poteva muoversi (il collo): “Credevo che ce l’avrei fatta anche se i medici mi hanno detto che non c’era nessuna possibilità e che la situazione era irreversibile”.

La cantante ha dovuto seguire un percorso di riabilitazione durato più di cinque mesi: "Non ho mai mollato, la musica mi faceva cantare e ballare anche se ero immobile: è stato un dolore che non ho sentito, è stata una dolce attesa. Rinascita e ritorno", ha spiegato.









Pochi giorni fa Loredana Errore ha annunciato la firma con una nuova etichetta discografica. “E dopo avervi mostrato che ero a Verona vi annuncio ufficialmente di aver firmato con Azzurra Music. Marco Rossi mi ha aperto le porte della sua etichetta e io sono pronta per tornare. Ora al lavoro in studio, la nuova musica sta per arrivare. Sarà davvero una grande emozione tornare da voi”, ha scritto su Facebook.

