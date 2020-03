Ci siamo: manca poco all’ovvio della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci Ballando con le stelle. E a quanto pare stavolta la Carlucci ha fatto un colpaccio. Il programma partirà sabato 28 marzo. Fino a poco fa si era parlato di problemi vari nel far partire il programma a causa dell’emergenza coronavirus. Ma, stando a quanto scrive Blogo, il programma partirà. Di sicuro, per rispettare le misure del governo, non ci sarà il pubblico in studio.

Ma Milly Carlucci e il suo staff devono fare i conti anche con un altro problema e cioè l'impossibilità, per i concorrenti, di mantenere la distanza di sicurezza. Ballando è ovvio che le coppie stiano vicine. Pare che però sia stata trovata una soluzione per ovviare al problema. E quindi il 28 marzo si parte. Il pubblico, che ama molto il programma, non vede l'ora. La nuova edizione sarà ricca di sorprese. E di concorrenti top.





















Nel cast della prossima stagione anche Celentano. Ma proprio Adriano Celentano il Molleggiato? No, sua figlia Rosalinda. In genere riservata e schiva la Celentano ha accettato di partecipare al programma e ne vedremo di sicuro delle belle. A dare l'anticipazione è stato TVBlog che nei giorni scorsi ha svelato anche la presenza dell'attore Gilles Rocca e del pittore Antonio Maria Capitani.















Non solo: è confermata la partecipazione di Barbara Bouchet (che domenica 8 marzo sarà anche ospite di Domenica In per parlare di Ballando con le stelle) e il pugile Daniele Scardina nonché fidanzato di Diletta Leotta. Gli altri nomi sono ancora top secret ma crediamo che nei prossimi giorni qualche altro nome venga fuori. Ma torniamo alla Celentano. L'annuncio di Milly Carlucci della partecipazione di Rosalinda Celentano alla nuova edizione di Ballando con le stelle avverrà domenica nel programma condotto da Francesca Fialdini, Da noi… a ruota libera.









La puntata è già stata registrata ed ecco perché la voce è circolata. Sempre su TVblog si legge che la conduttrice di Ballando con le stelle Milly Carlucci sarà ospite di Porta a porta per parlare di coronavirus venerdì 6 marzo 2020. Il programma andrà in onda al posto de La Corrida che è invece stato cancellato.

