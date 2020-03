Nel pomeriggio di domani, sabato 7 marzo, andrà in onda un nuovo appuntamento con ‘Verissimo’ su Canale 5. Una delle ospiti di Silvia Toffanin sarà la bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez. Quest’ultima si è soffermata su diverse tematiche personali. Ha infatti parlato dei momenti anche non buoni trascorsi con il marito Stefano De Martino e come poi sia riuscita ad aggiustare il legame. Ed ha anche fatto rivelazioni su periodi tutt’altro che positivi vissuti per circa tre anni.

Il rapporto con il ballerino napoletano prosegue nel migliore dei modi e c'è addirittura la possibilità che possano concepire un altro bebè. I due hanno già il figlio Santiago, che è arrivato quasi alla soglia dei 7 anni. Belen ha comunque confessato di essere molto contenta oggi: "Posso dire di essere tanto felice. Non lo dico ad alta voce perché ho sempre paura delle perdite, ma si può perdonare, anche se è difficile, e si può ricominciare. L'amore non si può mettere in pausa".





















Ed ha aggiunto: "Puoi fare finta per un po', ma poi devi accettarlo. Stefano per me è oltretutto un amico. Ama i miei difetti e mi fa divertire tantissimo. Inoltre, anche se a volte mi fa arrabbiare, riesce a sdrammatizzare quei momenti in cui sono più nostalgica". Ed ha anche risposto sulla possibilità di un loro secondo matrimonio: "No, non è vero. All'inizio ne avevamo parlato, ma la verità è che se mai dovessimo rifarlo, sarà un matrimonio per pochi amici, quelli veri".























La showgirl ha confessato di aver fatto i conti con momenti molto dolorosi prima di riappacificarsi con De Martino. Il suo fidanzamento con Andrea Iannone non è quindi servito a nulla per farla riprendere moralmente. Ecco le sue parole proferite davanti alla Toffanin: "Per tre anni ho veramente smarrito me stessa. Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro", ha ammesso Belen.

La mamma del piccolo Santiago ha concluso affermando: “Ho fatto fatica persino a ritrovare la voglia di svegliarmi la mattina. Ero veramente molto triste”. Poche ore fa si è scusata sui social per i suoi errori di ortografia, anche alla luce dei gravi attacchi subiti: “Sto andando a studiare dizione per imparare a scrivere”. Per saperne ancora di più sull’intervista della Rodriguez, occorrerà attendere la puntata di domani su Canale 5.

