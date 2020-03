Ormai nella casa del Grande Fratello la situazione è complicata. E l’aria che si respira sempre più pesante. I coinquilini sono stanchi della loro convivenza forzata e le liti sono ormai all’ordine del giorno. Negli ultimi giorni le discussioni che hanno fatto più rumore sono state quelle tra Antonella Elia e Valeria Marini. Le due showgirl proprio non si sopportano e si prendono in continuazione a male parole. Sono persino arrivate alle mani e gli inquilini non sanno più cosa fare per placarle.

Antonella Elia, in particolare, è una delle concorrenti più litigiose di questa stagione e litiga o ha litigato praticamente con tutti. L'ultimo screzio è stato quello tra lei e Licia Nunez che è molto dispiaciuta dell'atteggiamento di Antonella nei suoi confronti e nei confronti degli altri membri del gruppo. Ma come, ora Antonella Elia è in guerra anche con Licia Nunez? Ma come? Ma non erano diventate amiche?





















All'inizio sembrava di sì. Ma la cosa è ben presto precipitata. In particolare c'è stato un cambio di rotta dopo l'ultima puntata del reality. In quell'occasione Licia Nunez avrebbe espresso il suo pensiero riguardo l'atteggiamento particolare e spesso fastidioso della Elia. Tanto sarebbe bastato per far esplodere l'ira di Antonella Elia. La ex valletta di Mike, dopo le accuse della Nunez, le si è rivolta in malo modo. E l'ha persino minacciata.















Le ha infatti detto: "Stai attenta a te". La Nunez è esausta dell'atteggiamento della Elia e si sofga con Paola di Benedetto. "Da parte mia totale indifferenza. Fatico a dormire nella stessa stanza con lei. Prenditi la responsabilità di quello che dici a 56 anni. Non nasconderti. Sottovaluti l'intelligenza del pubblico che, prima o poi, si stancherà del tuo personaggio, del ruolo della vittima. Meno male che è arrivata Valeria che ha portato un po' di brio, leggerezza, allegria".









E ancora: “Credevo di avere un rapporto vero con Antonella. Forse non era corrisposto allo stesso modo. Io posso provare un grande amore, ma se mi deludi alzo un muro per difesa. Ad un tratto mi sei indifferente”. Triste e rammaricata, dice tutto anche a Teresanna Pugliese: “Io l’ho protetta, supportata in 8 settimane. E questo è il risultato. Nessuno si deve permettere di minacciarmi perché esprimo una mia opinione. Mi ha stancata”.

