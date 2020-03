“Anche tu l’hai visto?”. Episodio ‘paranormale’ al Gf Vip: Fernanda Lessa, ‘sotto choc’, lo rivela a Licia Nunez

Nuove dichiarazioni di Fernanda Lessa nella casa del Grande Fratello Vip potrebbero scatenare una polemica durante la prossima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Durante la scorsa puntata la concorrente si era trovata al centro di una discussione in merito ad un bagno di sale fatto per allontanare le energie negative di Antonella Elia. Poco dopo era stata accusata di mettere in pratica della ‘magia nera’ e riti voodoo.

L’ex modella si era difesa sostenendo di credere fermamente nell’energia che la circonda e difendendo il suo modo di vivere. Dopo la puntata si era rinchiusa in camera e sfogata con Adriana Volpe. “Da piccola ero diversa e per questo mi prendevano in giro. – ha detto in lacrime Fernanda Lessa ad Adriana Volpe che la consolava – Io ero particolare. Mi dicevano già che ero una strega fin da piccola. Io parlavo con i miei amici immaginari. Io ho passato più di un anno a come uccidermi. I pupazzi erano i miei soli amici che potevo toccare”. (Continua a leggere dopo la foto)





















“Anche mia sorella e i miei genitori mi facevano muro. Sono anche stata bullizzata perché sono mezza indios. Adesso sono orgogliosa, ma io andavo in una scuola di borghesi europei. Avevano tutti gli autisti, erano ricchi. Io ero la poveretta indios”. Durante una chiacchierata con Valeria Marini, che di recente ha litigato nuovamente con Antonella Elia, Fernanda è tornata sul caso Elia pronunciato parole che sono state molto criticate. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ma tu non te la devi prendere, tu sei Valeria nazionale e lei la cornuta nazionale” mentre l’attrice preoccupata che Antonella possa aver sentito le parole della compagna d’avventura risponde “Che paura se ti ha sentito”. Non solo, dopo appena 24 ore la concorrente è tornata a far mormorare il web riportando un episodio che avrebbe del paranormale.

Parlando con Licia Nunez, l’ex modella ha spiegato i motivi del suo bagno di sale parlando di sedie che hanno iniziato a muoversi da sole proprio nel punto in cui lei ha deciso di immergersi nella vasca per allontanare le presunte energie negative della Elia. (Continua a leggere dopo la foto)









Ecco il video in cui Fernanda dice a Licia che nel giorno del suo compleanno a causa di Antonella le sedie intorno al tavolo si sono spostate da sole, con Licia che concorda. Continuano con le dicerie contro Antonella di negatività, crocifissi, farsi il bagno con il sale #GFVip pic.twitter.com/BhbYPyb24j — Alexander (@Alessandherle) March 4, 2020

“Ti ricordi che ti ho detto, anche se mi danno della strega, che aveva bisogno di un bagno di sale nel giorno del compleanno. Sentivo una carica lì. Tu hai visto le sedie che ti sono venute addosso? – – ha detto Fernanda Lessa – . Mamma, guarda, mi vengono i brividi. Io sentivo una cosa e ho detto ‘fai un bagno di sale’ e dopo…”.

“Lo faccio da 11 anni”. Federica Panicucci privatissima. E super organizzata: la confessione