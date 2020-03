Coronavirus, che succederà al programma di Mara Venier Domenica In? L’emergenza coronavirus non si arresta. E continuano a essere prese misure contenitive per cercare di fermare l’epidemia che ormai che è arrivata – funesta – nel nostro paese cogliendoci alla sprovvista. Le scuole sono state chiuse così come i teatri, i cinema, molte palestre. Molti viaggi sono stati annullati, treni soppressi, voli cancellati. Si tratta di misure contenitive che mirano a evitare un ulteriore contagio massivo che potrebbe essere rovinoso per il sistema sanitario. Se infatti è appurato che il coronavirus

non sia particolarmente pericoloso di per sé, è anche vero che, su soggetti anziani e/o con patologie pregresse, può essere fatale. È anche vero che il virus colpisce certe persone in modo più aggressivo rendendo necessaria la terapia intensiva. Ed è proprio la carenza di posti in terapia intensiva che spaventa. Ecco perché si cerca di evitare il contagio. Tornando alle misure contenitive, sono state prese da tutti, anche dai programmi televisivi che si sono dovuti attrezzare.





















La maggior parte dei programmi sta andando in onda senza pubblico in studio ma, se per alcuni programmi il problema è relativo, per altri la cosa si fa più seria. Per esempio La Corrida di Carlo Conti – puntata di venerdì 6 marzo – è stata annullata: un programma come la Corrida dipende dalla presenza del pubblico in studio e non ha senso farla senza. Per quanto riguarda C'è posta per te non c'è problema: le prossime due puntate sono già state registrate e andranno in onda regolarmente.















Si sta discutendo sul da farsi riguardo il programma Ballando con le stelle che dovrebbe partire il 28 marzo. Al di là del fatto che andrà in onda senza pubblico, il problema è che i partecipanti non possono mantenere la distanza di sicurezza. Ma il pensiero di tutti va alla domenica pomeriggio. Che succederà a Domenica In, il programma della domenica condotto da Mara Venier? Anche la conduttrice veneta si ritroverà a condurre in uno studio senza pubblico. Gli ospiti, però, ci saranno. Qualche esempio? Massimo Ghini che presenterà la pellicola La Volta buona di Vincenzo Marra.









Poi ci saranno alcuni concorrenti ufficiali della prossima edizione di Ballando con le Stelle, in particolare ci sarà Barbara Bouchet, la madre di Alessandro Borghese. E ancora: Gessica Notaro, Patrizia Mirigliani, che ha denunciato il figlio per droga, Enzo Gragnaniello. Ovviamente verrà dato ampio spazio al tema coronavirus che sta condizionando moltissimo le nostre vite. Tra gli altri ospiti: Pierluigi Diaco, Alberto Matano, Nunzia De Girolamo, Lino Banfi, Monica Marangoni e Don Mario Pieracci.

