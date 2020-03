Antonella Elia è fuori controllo al Grande Fratello Vip. Da quando nella Casa è arrivata Valeria Marini non c’è stato un giorno di tregua. E a quanto pare a nulla sono servite le ramanzine (a entrambe) di Alfonso Signorini nel corso dell’ultima diretta. Dopo gli insulti e gli spintoni duramente condannati in diretta, le due primedonne della Casa continuano a essere una contro l’altra, con toni che si fanno sempre più accesi.

È guerra aperta tra Antonella e Valeria e, visto che nessuna delle due è in nomination, questo continuo scontro senza esclusioni di colpi potrebbe durare ancora a lungo. Naturalmente fuori le liti tra la Elia e la Marini sono protagoniste dei salotti televisivi e l’ultima frase scioccante di Antonella non è passata inosservata. (Continua dopo la foto)





















In una delle tante discussioni con Valeria Marini, Antonella Elia ha riperso le staffe e in un momento di rabbia le ha gridato queste parole: “Ma è la menopausa che ti rende così? Tu non ce l’hai il ciclo, a 60 anni non si ha il ciclo”. Frasi che non sono piaciute fuori dalla Casa di Cinecittà e che hanno dato vita a non poche polemiche. (Continua dopo la foto)















Hanno fatto infuriare anche Barbara D’Urso, che ha sempre sostenuto Antonella e fatto il tifo per lei al GF Vip 4. Ma dopo quelle parole contro Valeria, Carmelita ha espresso tutta la sua delusione nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque: “Sono scioccata da questa storia della menopausa – ha spiegato rammaricata – Lei non è così, è sempre stata tra le mie preferite…”. (Continua dopo foto e post)









Nuova lite tra Antonella Elia e Valeria Marini: “Cretina, è la menopausa?” – Pomeriggio Cinque | Mediaset Play https://t.co/KPrU2fS5tu #Signorinifuori #gfvip — niky.e.basta (@BastaNiky) March 6, 2020



E ancora: “Questo è un ghettizzare le donne che vanno in menopausa, che possono andarci a 30, 40, 50, 60 anni. Con questa roba qui Antonella mi ha proprio deluso – ha proseguito Barbara – Le voglio bene, ma questa storia della menopausa non si può sentire. Anche perché, Antonellina… in menopausa ci andiamo tutte prima o poi. Ha mancato di sensibilità, non è stata elegante. Ci sono donne che sono costrette ad andare in menopausa perché hanno problemi all’utero. Antonella ha fatto una cosa brutta davvero e basta. Per me è anche peggio dello spintone che ha dato a Valeria Marini la scorsa settimana”.

Maria De Filippi, furiosa, lascia lo studio di Uomini e Donne