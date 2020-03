“Sì, sono stato io”. Riccardo Guarnieri, la verità su quel gesto contro Ida Platano che ha allarmato tutti

Tempo di una crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri al Trono Over di Uomini e Donne. Ma, dopo le lacrime versate da Ida durante la puntata e la commozione della cara amica Gemma, la coppia ha fatto il suo ingresso in studio mano nella mano. Dopo una piccola discussione tra Valentina M. e Massimiliano, la ex dama e l’ex cavaliere hanno raccontato come sta proseguendo la loro storia d’amore. I due hanno dovuto affrontare alcune difficoltà, che hanno poi visto un chiarimento. Ma qualcosa sui social non torna, perché scompare qualcosa, o meglio, tutto.

Riccardo Guarnieri ha confessato di avere trovato alcune difficoltà a relazionarsi con la dama: troppe offese da parte di Ida, che non riescono a essere dimenticate con facilità. Ma la dama ha subito pensato di rimediare, abbandonandosi a una dichiarazione d’amore, conclusasi con il ballo insieme e un bacio appassionato. Sono una coppia ufficiale e questo spazza via ogni dubbio sulla crisi, o peggio, su un loro allontanamento. Ovviamente non poteva mancare la commozione di Gemma Galgani, rimasta in ansia per le vicende sentimentali dell’amica Ida. (Continua dopo la foto).





















La coppia è riuscita a superare tutto, o almeno così sembra. Una donna, conosciuta da Riccardo nel 2018, poco prima di tornare in trasmissione, pare abbia agitato le acque, già non troppo calme tra i due. Pare che la donna abbia avuto una breve liason con Riccardo. Nulla di nuovo, perché a confessarlo è stato proprio il cavaliere in prima persona. Durante una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, Riccardo ha aggiunto qualcosa in più. Un tentativo fatto per mettere a tacere tutte quelle voci che lo vedrebbero ancora implicato in dubbiose relazioni. La donna misteriosa sembra aver contattato Ida. (Continua dopo le foto).























Non ha fatto crollare nulla, anzi, il contatto avvenuto tra la donna misteriosa e Ida sembra aver rafforzato la convinzione che Riccardo sia un uomo limpido e soprattutto il cavaliere giusto da scegliere di avere al proprio fianco. Eppure qualcosa sembra non tornare, perché sull’account Instagram di Riccardo sembrano essere scomparse tutte le tracce che riguardano Ida e la loro frequentazione. I fan si domandano il motivo e Riccardo prova a spiegare tutto durante la sua intervista. Il Guarnieri sembra essere convinto non aver sbagliato nulla e dalle sue parole trapela una sicurezza disarmante. Ma sarà riuscito a convincere tutti e allontanare definitivamente l’ipotesi di una crisi ancora in corso con Ida? (Continua dopo le foto).

“Sì, sono stato io a cancellare le nostre foto sui social in seguito a una litigata molto dura con Ida di qualche settimana fa. Il mio è stato un gesto di rabbia. Sono davvero contento che sia finita la nostra lite, perché è stato complesso affrontarla e ne porto ancora i segni emotivi. Ho adorato la complicità che abbiamo avuto anche nelle piccole cose, come può essere darsi una mano a vicenda per preparare la cena e mangiare tutti insieme: sono questi i momenti che mi fanno stare bene”. La relazione tra Riccardo e Ida sembra procedere per il meglio e il cielo sereno potrà portare qualche altra ottima notizia. Attendiamo con impazienza.

