Colpo di scena a Uomini e Donne: Maria De Filippi, furiosa, lascia lo studio. A memoria, non era mai successo prima ma questa volta la conduttrice del dating show ha davvero perso la pazienza. Accade tutto al trono over, nella puntata in onda venerdì 6 marzo che come riportano le anticipazioni si apre con Marcello e Anna Maria. Pubblico e opinionisti continuano ad avere forti sospetti sulla coppia. In studio i due continuano a giustificarsi, ma senza alcun risultato positivo.

Poi, subito dopo, al centro dello studio siedono Marco B. e Antonella. La loro frequentazione sembra proseguire abbastanza bene, ma poi la sorpresa: Maria informa il cavaliere che c’è un uomo che vorrebbe conoscere la dama. Ma Antonella non è l’unica ad avere un nuovo pretendente: arriva una corteggiatrice anche per JeanPierre. (Continua dopo la foto)





















La puntata prosegue con Veronica e Andrea al centro dello studio. E Valentina Autiero, che più volte ha espresso il desiderio di conoscere il cavaliere. Ma Veronica Ursida confessa di non essersi trovata benissimo insieme ad Andrea: lo vede infantile, si è quasi sentita “una mamma” durante l’uscita con lui. Ed è a quel punto che Valentina approfitta della situazione e propone al cavaliere una conoscenza e lui accetta. (Continua dopo la foto)















Poi un’altra sorpresa: Andrea rivela di avere un amico in comune con Armando Incarnato che, come si ricorderà, è un ex di Veronica. Il napoletano prende subito la palla al balzo e accusa Veronica di fare delle Stories su Instagram contro di lui ma non è finita qui: Armando si dice certo che Veronica, fuori dal programma, abbia una relazione con un uomo che riterrebbe suo amico tra l’altro impegnato. (Continua dopo foto e post)











A questo punto scoppia il caos: di fronte a quelle illazioni, Veronica finisce in lacrime e Armando continua a gettarle fango addosso fin quando Gianni Sperti chiede l’intervento di Maia De Filippi. La conduttrice appare davvero furiosa con Armando, tanto che inizia a urlare. Consiglia al napoletano di smetterla di esagerare e gli ricorda che tutte le donne che lui ha frequentato sono finite in lacrime a causa sua. Armando cerca di giustificarsi, ma Maria non intende dargli più la parola. Quindi il colpo di scena: la conduttrice, arrabbiatissima, si alza e lascia lo studio. E chiede a Tina di salutare il pubblico e chiudere così la puntata.

“Incinta di 3 mesi”: dopo lo scandalo a Uomini e Donne, sarà mamma per la prima volta