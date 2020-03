Ballando con le stelle a rischio per l’emergenza coronavirus? Sembrava una cosa lontana, che non ci avrebbe mai toccati. E invece il coronavirus è arrivato in Italia prendendoci alla sprovvista. I casi crescono quotidianamente e nelle prossime settimane si capirà se le misure adottate sono state sufficienti a contenere il contagio. Intanto le scuole sono chiuse, i cinema sono chiusi, i teatri sono chiusi. Molti voli sono stati cancellati, viaggi in Italia annullati. E a tutti viene chiesto uno sforzo per evitare che il contagio si propaghi.

Tutti ovviamente si augurano che queste misure servano e che prima o poi si torni presto alla vita di sempre. Ma, lo dicono in tanti, ci vorrà del tempo. E tanta pazienza. Anche per le trasmissioni televisive le cose sono cambiate. Molti programmi, per adeguarsi alle norme, vanno in onda senza il pubblico in studio. Ovviamente si tratta di una cosa strana per i conduttori. "Imbarazzante" ha commentato Alessia Marcuzzi quando ha condotto l'ultima puntata de Le Iene senza pubblico.





















La foto dello studio di Storie Italiane, condivisa dal programma stesso, è impressionante. Eleonora Daniele si trova nello studio senza nessuno intorno e fa davvero caso. Ma ci sono tanti programmi che hanno dovuto prendere misure drastiche. Per esempio è stata annullata la puntata di venerdì 6 marzo de La Corrida. In un programma come quello il pubblico è fondamentale per questo la produzione e il conduttore hanno deciso di non andare in onda.















Che ne sarà invece di Ballando con le stelle? Il programma condotto da Milly Carlucci dovrebbe partire il 28 marzo ma, a oggi, non si sa bene che succederà. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si sta valutando se farlo andare in onda ugualmente senza pubblico. Il fatto è che il programma di Milly Carlucci ha anche un altro problema: si balla e i concorrenti sono vicinissimi e non possono mantenere la distanza di sicurezza.









Pare che intanto si stiano studiando delle soluzioni. In Rai si sta anche pensando di ospitare sulle reti spettacoli teatrali o pellicole cinematografiche la cui fruizione è stata sospesa dal Coronavirus, lo riporta il Corriere. Ma anche in questo caso, si stanno studiando le modalità. Per quanto riguarda C’è posta per te, nessun problema: le prossime due puntate sono già state registrate.

