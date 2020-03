“Cornuta nazionale!”. GF Vip, Antonella Elia colpita al cuore. Quella cosa detta all’orecchio di Valeria Marini…

Al Grande Fratello Vip nulla è cambiato dopo la ramanzina di Signorini: Fernanda Lessa continua a credere nella negatività di Antonella Elia e continua a fare riti con il sale. La modella brasiliana, parlando con Licia Nunez, ha detto che la negatività dell’ex volto di Non è la Rai farebbe muovere le sedie della cucina da sole: “Anche se poi mi danno della strega, ti ricordi quando le sedie ti sono venute addosso? Senza toccarle venivano da sole addosso”. Poi ha attaccato Antonella Elia sull’ultima lite avvenuta nella Casa con Valeria Marini, prendendo le difese di quest’ultima: “Valeria non te la devi prendere perchè tu sei la nazionale, lei invece è la cor*uta nazionale!”.

La Lessa, infine, si è scagliata contro gli autori del Grande Fratello Vip, sostenendo che monteranno i video dei suoi insulti e non quelli di Antonella Elia. Proseguono i momenti di tensione nella casa del Grande Fratello Vip, dopo l’ennesima lite tra Valeria Marini e Antonella Elia, scoppiata per una ciabatta sfilata per errore. Fernanda Lessa ha chiarito di essere dalla parte della showgirl nazionale, usando duri termini nei confronti di Antonella Elia, smascherata dal GF Vip con un video. (Continua a leggere dopo la foto)





















Fernanda ha assicurato a Valeria Marini di stare dalla sua parte, dando della “cor*uta nazionale” ad Antonella. Sossio Aruta è intervenuto riprendendo Fernanda Lessa, ma le sue parole sono arrivate all’orecchio della Elia che non l’ha presa bene: “Continua così che fai una gran bella figura. Cor*uta nazionale e lutto nazionale dalla candida bocca di Fernanda”. Andrea Denver ha cercato di consolare Antonella Elia consigliandole di non buttarsi giù: “Come ti ho detto lascia stare, per il momento continua così”, mentre Antonella con le lacrime agli occhi ha risposto: “Ma adesso sono tutte contro di me”. (Continua a leggere dopo la foto)















Per Andrea, Antonella Elia non deve rispondere alle provocazioni, dicendole che è tanto forte quanto fragile e di proseguire a testa alta nel suo percorso: “Hai tante persone che ti ascoltano, puoi parlare con chi vuoi, per questo ti dico che è inutile scaldarsi per nulla”. (Continua a leggere dopo la foto)











Così prima Fernanda Lessa ha bullizzato un po’ Antonella Elia, poi ha fatto un passo indietro, sostenendo di aver detto ‘cornuta nazionale’ ma di non aver fatto il nome di nessuno: “Se lei si sente cornuta nazionale… Io ho detto ‘Tu sei la Valeria nazionale e lei la cornuta nazionale’. Se sa di esserlo”. Valeria Marini ha appoggiato la posizione di Fernanda Lessa, ironizzando che è tutta colpa di Aristide che è molto desiderato. Una vera e propria escalation, non credete?

