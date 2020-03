Bianca Guaccero è una bellissima e bravissima padrona di casa a Detto Fatto. Simpatica, ironica, preparata e anche senza peli sulla lingua se è necessario, è amatissima dal pubblico. Ma c’è una brutta notizia per i telespettatori più affezionati a lei e al programma in onda tutti i pomeriggi su Rai2: Bianca non ci sarà. Proprio così: la presentatrice di Bitonto non condurrà la puntata di venerdì 6 marzo del factual show, che quindi sarà diversa dalle altre.

Lo rivela in anteprima il sempre informato Tv Blog. Motivo? A quanto pare Bianca Guaccero è costretta a lasciare il timone della trasmissione che conduce da due anni a questa parte per recarsi a Napoli, dove è protagonista ogni sabato sera con Enrico Ruggeri a Una storia da cantare. Tra l'altro il 7 marzo sarà l'ultima puntata dello spettacolo che, nonostante l'agguerrita concorrenza di C'è posta per te, si è difeso bene, conquistando l'attenzione di ben 3 milioni di telespettatori.



















Ma se Bianca Guaccero è impegnata con le prove dello show del sabato sera con Enrico Ruggeri, chi prenderà il suo posto a Detto Fatto, che comunque venerdì andrà in onda sempre a partire dalle ore 14? In realtà non ci sarà una vera e propria sostituta della presentatrice pugliese, ma il pubblico di Rai2 vedrà una "conduzione corale".















Significa che i vari protagonisti dello show si alterneranno, occupandosi ognuno della propria sezione. Quindi da Elisa D'Ospina, a Carla Gozzi fino a Jonathan Kashanian a Giampaolo Gambi: i colleghi di Bianca faranno di tutto per non far sentire ai telespettatori la mancanza dell'amatissima padrona di casa che, comunque, sabato mattina tornerà in onda con Casa Detto Fatto, il nuovo format ispirato proprio a Detto Fatto.











Bianca Guaccero tornerà dunque in onda con la prima puntata di Casa Detto Fatto, in onda su Rai Due sabato 7 marzo alle ore 11, che è stata registrata in anticipo. Per quanto riguarda invece il classico Detto Fatto del pomeriggio, la conduttrice sarà presente in diretta dagli studi Rai di Milano lunedì 9 marzo 2020.

