A differenza degli altri programmi di Rai1 di giovedì 5 marzo, andati in onda senza spettatori in studio per l’allarme Coronavirus, I Soliti Ignoti di Amadeus ha avuto il pubblico come tutte le sere. La platea del Teatro delle Vittorie di Roma, dal quale viene trasmesso il quiz show seguitissimo, era infatti piena di persone.

Il motivo è presto spiegato: come specificato nella scritta in sovrimpressione che è rimasta fissa fino alla fine (“programma registrato”) la puntata è stata registrata prima del giorno in cui è stato preso il provvedimento contro il coronavirus. Puntata che ha visto un’ospite speciale e anche una piccola gaffe del padrone di casa che, figurarsi, non è passata inosservata al popolo della rete. Stiamo parlando della bella e brava Mariasole Pollio, la giovanissima attrice napoletana attualmente nel cast della 12esima stagione di Don Matteo. (Continua dopo la foto)



















Mariasole Pollio è stata l’ospite vip di Amadeus tra gli ignoti della puntata di giovedì de I Soliti Ignoti – Il ritorno ma proprio nel momento in cui il conduttore l’ha presentata al pubblico ha fatto uno scivolone. Poco prima di annunciarla, infatti, Amadeus ha preso in mano il copione come se non ricordasse il nome. Un lapsus? Probabile. In ogni caso Amadeus non si è scomposto e dopo aver presentato Mariasole, ha mandato avanti il gioco normalmente. (Continua dopo la foto)















Poi è arrivato il suo momento: 4mila euro il valore assegnato all’identità di Mariasole Pollio di Don Matteo e il concorrente in gara, proveniente da Siderno, in provincia di Reggio Calabria, non ha avuto difficoltà ad indovinare: “Ha più di 4 milioni di followers”. Quindi, dopo la musica di suspence, Mariasole ha quindi confermato con un sorriso che era proprio quella la sua identità. (Continua dopo le foto)











Qualche settimana fa, sempre ai Soliti Ignoti, Amadeus aveva commesso un’altra piccola gaffe con un’altra ospite vip. In occasione dell’inizio della seconda stagione de L’Amica Geniale, ha ospitato in studio le bravissime Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Prima di dare inizio al gioco il padrone di casa ha chiesto loro se recitare ne L’amica geniale è stato più complicato rispetto ad altre serie tv. Perplessa e un po’ in imbarazzo, “Lila” si è girata guardando “Lenù” e poi ha detto timidamente: “Veramente questa è la nostra prima fiction…”.

“Mi vuoi sposare?”. Masterchef Italia, il concorrente vince e si mette in ginocchio: è la prima volta che capita una cosa del genere