Nuovi particolari si aggiungono alla vicenda riguardante due concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’, Adriana Volpe ed Antonio Zequila. Quest’ultimo ha deciso di porgere le sue scuse alla conduttrice televisiva sia per le frasi proferite in diretta e sia per i contenuti non belli. Nonostante questo importante gesto di apertura da parte dell’uomo, pare proprio che Adriana non sia convinta della bontà del suo atteggiamento. Anzi, non crede granché alle scuse fatte da Zequila. Vediamo come ha reagito.

Antonio, oltre a scusarsi con lei, le ha stretto la mano e l’ha abbracciata in cucina di fronte a tutti gli altri. Ma la reazione della Volpe non è stata proprio di una persona che ha perdonato. Infatti, ha dichiarato chiaramente: “A me queste scuse mi sanno tanto di presa per il cu…o. Fammi stare calma”. Non è quindi assolutamente da escludere che nella prossima puntata del reality show Alfonso Signorini ritornerà a soffermarsi sull’accaduto per capirne di più. (Continua dopo la foto)



















Ciò che è infatti accaduto nella scorsa puntata è stato veramente molto brutto, anche perché Adriana è già reduce da una brutta esperienza con Magalli durante ‘I Fatti Vostri’. Zequila ha alzato troppo i toni contro di lei e l’ha attaccata duramente. Ma ritornando alle scuse odierne, lui si è avvicinato alla presentatrice tv e si è scusato. La Volpe si è rivolto verso Antonio ed ha detto: “Ti scusi anche per i contenuti?”. “Anche per quello”, ha replicato l’uomo, che ha cercato di chiudere la questione. (Continua dopo la foto)























Teresanna Pugliese ha creduto alla buona fede di Antonio Zequila, mentre di tutt’altro tenore è stato l’intervento della gieffina Paola Di Benedetto. Infatti ha espresso anche lei alcuni dubbi all’interno del confessionale: “Fossi nei panni di Adriana le scuse di Antonio varrebbero ben poco…Nobile gesto, ma sono state dette cose pesanti in toni pesanti”. E successivamente è stato lo stesso uomo a recarsi nel confessionale per poter dire ufficialmente la sua. (Continua dopo la foto)

Queste le parole proferite da Antonio: “Errare è umano, perseverare è diabolico. Mi sono scusato con Adriana e spero di poter fare un bel percorso con lei da colleghi”. A parlare della conduttrice ci ha pensato anche suo marito Roberto Parli: “Flirt di mia moglie con Zequila? Ha già risposto lei prontamente a dovere ai suoi farneticanti racconti. Sono orgoglioso di lei e del percorso che sta facendo all’interno della Casa del Grande Fratello”.

