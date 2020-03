“Una dea”. Gambe nude e lunghissime, Federica Panicucci esagera e si mostra così

Federica Panicucci è sempre sulla cresta dell’onda. La signora della mattina di Canale 5 ha deciso di mostrarsi sui social. La conduttrice è stata immortalata seduta davanti ad un caminetto con indosso solo un cardigan grigio e un paio di scarpe dal tacco vertiginoso. Una foto molto romantica, resa decisamente sensuale dallo stacco di coscia di Federica messo in bella mostra dal micro pullover. Lo scatto ha immediatamente mandato fuori di testa tutti i suoi ammiratori.

Un fan le ha scritto: “Impareggiabile! Sei uno splendore in ogni scatto, in ogni occasione” e un altro ha immediatamente aggiunto: “Oltre ogni limite! Sei la più bella del mondo!” Infine, in molti si sono concentrati sulle sue gambe: “Che gambe meravigliose che hai, sei una dea!”. La bellissima Federica Panicucci si è lasciata andare ad una lunga intervista al settimanale Oggi. Durante la chiacchierata, la conduttrice ha parlato della sua storia d’amore con Marco Bacini e sull’eventualità di un futuro matrimonio. Continua dopo la foto



















“Sposare il mio Marco? Quello sicuramente. Succederà. Anche presto…Ogni giorno mi sceglie e io lo scelgo ogni giorno. Ho trovato, senza paura di essere smentita, la mia metà del cielo”. Dunque non resta che aspettare ulteriori informazione da parte dei diretti interessati. Il passato doloroso legato alla separazione da Fargetta con cui è stata sposata 9 anni e da cui ha avuto 2 figli, dunque, per Federica è ormai un momento della sua vita da archiviare definitivamente. È ora di lasciarselo alle spalle. Continua dopo la foto















“Molte donne pensano che dopo la separazione la vita sia finita, altre non si separano per lo stesso timore: noi siamo l’esempio che si può continuare ad amare”, ha aggiunto la Panicucci. La sua nuova vita al fianco di Bacini, ha proseguito, “mi rende felice e infinitamente appagata. E mi batte forte il cuore ogni giorno”. Ma le novità non sono finite qui: ci sono anche progetti professionali in vista. Continua dopo la foto











Sempre nell’intervista rilasciata a Oggi, la presentatrice di Mattino 5 ha annunciato che le sono state fatte nuove proposte. Non ha chiarito quali siano, ma siamo sicuri che i suoi fan faranno i salti di gioia alla notizia di vederla anche in un altro programma. E lei non può non sentirsi gratificata: “Vedere che la mia azienda scommette su di me, mi gratifica molto”. “Le piacerebbe fare il Festival di Sanremo?”, le ha quindi domandato la giornalista, Sabina Donadio. E lei, senza batter ciglio: “A chi non piacerebbe?”.

