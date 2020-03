Basta veramente poco per riaccendere la scintilla tra Valeria e Antonella; le due inquiline sembrano veramente incompatibili tanto che appena i loro corpi si avvicinano parte lo scontro.

Valeria sta pulendo la cucina mentre Antonella si sta preparando il pranzo; entrambe si ritrovano davanti al lavabo e, Antonella, involontariamente, sfila con i piedi l'infradito a Valeria. Quest'ultima richama l'attenzione di Antonella dandole due colpetti nella schiena a mò di rimprovero. Antonella reagisce: "Ma te la smetti di darmi dei pugni sui reni per una ciabatta". E così lo scontro ha inizio. Valeria: "Ma quali pugni ai reni, ti ho sfiorato con gentilezza", poi le fa il verso.



















Antonella: "Ma tu sei proprio cretina!". Antonio cerca di placare gli animi e Valeria, forte di quel sostegno, afferma: "Qualcuno di intelligente c'è!". Antonella perde la pazienza: "Ma levati dalle palle e smettila di starnazzare come una gallina". Valeria non ci sta e, se da prima teneva un comportamento al limite dello scherzoso, cambia repentinamente umore e sbotta, tanto che gli altri inquilini non riescono a calmarla.















"Continua con le offese, tu sai solo offendere tutti". "La tua presenza è un'offesa", si difende Antonella. "La tua presenza è un offesa al pubblico e alle donne", ribatte Valeria. Poi la lite degenera e Andrea Denver Antonio Zequila intervengono per placare gli animi.









la elia racconta a Denver che ha subito 2 botte sui reni dalla marini, ma le immagini chiariscono l’ennesima simulazione #gfvip pic.twitter.com/20cP9Pzgex — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) March 5, 2020

Dopo la lite Antonella ha continuato a dire di aver ricevuto due pugni sui reni da Valeria, ma il video pubblicato dal Grande Fratello Vip smentisce la sua versione dei fatti.

