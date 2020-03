“Vattene!”. GF Vip, Alfonso Signorini finisce nel mirino: i suoi gesti non sono passati inosservati

Al Grande Fratello Vip 4 tutti, ma proprio tutti, finiscono nell’occhio del ciclone. L’ultimo è il conduttore Alfonso Signorini al quale, in rete, nessuno ha risparmiato accuse. Il direttore di “Chi” è subentrato a Ilary Blasi sembra non piaccia affatto al popolo social, che su Twitter ha inventato l’hashtag “#signorinifuori”.

Il suo modo di portare avanti il reality è stato molto poco gradito dal pubblico a casa, a causa delle sue evidente preferenze e per il suo tono moraleggiante che poco si confà a uno spettacolo del genere. I protetti del conduttore, secondo gli internauti, sarebbero naturalmente Antonella Elia e Antonio Zequila, “spalleggiati” anche dagli autori che non avrebbero volutamente mandato alcuni loro rvm che li avrebbero danneggiati. Continua dopo la foto



















Le preferenze di Alfonso Signorini insomma hanno fatto danni e Twitter lo riconosce: “Lo spettacolo INDEGNO bigotto e sleale inscenato da Signorini al #gfvip – ha scitto un utente – non è piaciuto a nessuno, se non ai seguaci della Elia. #Signorinifuori non sei degno di condurre questo format!”. Insomma, per Alfonso Signorini, un esordio difficile da dimenticare. Continua dopo la foto















Ma c’è a chi va peggio. Dentro la casa la situazione resta molto difficile. Tra le lite tra Antonella Elia e Valeria Marini, si torna a parlare anche di Serena Enardu, una delle inquilini che più ha diviso e fatto chiacchierare gli spettatori e il pubblico da casa. A tirare in mezzo l’ex gieffina è stato l’ultimo ‘highlander’ sopravvissuto al Grande Fratello Vip, Patrick Ray Pugliese. Continua dopo la foto











Nelle scorse ore, tenendo un discorso in giardino al cospetto di diversi inquilini della Casa più spiata d’Italia, si è avventurato in un lungo monologo sul narcisismo e, guarda a caso, ha fatto spuntare il nome della chiacchieratissima ex tronista di Uomini e Donne, che proprio tra i muri di Cinecittà ha celebrato la re-union con Pago, al secolo Pacifico Settembre. Ray Pugliese, seppur ha espresso il suo parere con il consueto aplomb che lo contraddistingue e senza usare termini duri. “Nella relazione il narcisista vuole tenerti tutto per sé, fino al punto di dire che i tuoi amici sbagliano e i tuoi parenti non vanno bene”. Infine la sentenza: “Pago è un emotivo, vittima di una narcisista”. Chissà se Serena Enardu e il musicista commenteranno la riflessione ‘spinosa’ di Patrick che, a quanto pare, non è solo un simpatico ‘giullare’, come qualcuno ha tentato di farlo passare.

Ti potrebbe interessare: Clizia Incorvaia, il durissimo attacco arriva dal re della tv. Dopo il GF Vip la clamorosa ‘botta’