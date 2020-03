“La nuova pizza che farà il giro del mondo, la pizza corona, e c’è un pizzaiolo che sputa sulla pizza. Io lo trovo aberrante, giustamente ci sono state le proteste degli italiani, la tv francese ha immediatamente tolto questo video. Ma forse ci doveva pensare prima. Una cosa terrificante: vergognatevi”. Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque attacca la tv francese per il video che ironizza sull’Italia, la pizza e il coronavirus.

Nel video, trasmesso da Canal+ che lo ha poi rimosso, un pizzaiolo con sintomi febbrili sputa sulla pizza e poi la serve dicendo che si tratta della Pizza corona. Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda il 5 marzo, la conduttrice è tornata sul caso.



















“Voi sapete che ieri ho mostrato quel video scandaloso della Tv francese con il pizzaiolo che sputava sulla pizza…Mi hanno segnalato che in un’altra Tv francese hanno rimandato in onda questo mio intervento e in sottofondo ridacchiavano…”, ha detto la conduttrice. “È una cosa gravissima”, ha detto ancora. Dopo essersi scagliata contro le televisione francese, che ha mandato in onda il suo intervento di ieri a Pomeriggio 5, Carmelita ha attaccato anche la CNN.















“Quando mi toccano la mia terra io mi innervosisco. Un paese dove sono stati fatti tutti i controlli, dove abbiamo una sanità pubblica, dove abbiamo fatto molti tamponi e li abbiamo trovati i contagiati, perché sono stati cercati. In altri paesi non li hanno cercati e non li hanno dichiarati”. Barbara d’Urso attacca i media stranieri che puntano il dito contro l’Italia per la diffusione del coronavirus. (Continua a leggere dopo la foto)









“È veramente orrendo: che senso ha? Sta succedendo in tutto i mondo”, continua la conduttrice di Pomeriggio Cinque, “siamo tutti esseri umani uguali e il coronavirus può prendere tutti: l’importante è curarlo in tempo”.

