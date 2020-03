Nelle scorse settimane il conduttore Maurizio Costanzo si era soffermato sul ‘Grande Fratello Vip’, criticandolo non poco: “Chiudete il GF Vip. Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. E diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio. Chiudiamo il programma, così risolviamo il problema una volta per tutte”. Nelle scorse ore è intervenuto parlando direttamente di un’ex concorrente, ovvero la discussa Clizia Incorvaia, che con Paolo Ciavarro ha fatto sognare molte persone.

Maurizio non ha gradito assolutamente l'atteggiamento della donna, che ha usato parole fortissime nei confronti del gieffino Andrea Denver, costatele la squalifica dal reality show. E a lui non sono piaciuti nemmeno i comportamenti assunti dall'ex moglie di Francesco Sarcina, una volta uscita dal programma condotto da Alfonso Signorini. Secondo quanto affermato da Costanzo, avrebbe dovuto tenere un profilo basso visto ciò che era accaduto.



















Il marito di Maria De Filippi, intervistato dal settimanale 'Nuovo' diretto da Riccardo Signoretti, si è sbilanciato scagliandosi pesantemente contro Clizia: "La Incorvaia ha decisamente esagerato e sbagliato. Lei ha chiesto scusa, si è dispiaciuta, ma a poche ore dall'uscita da Cinecittà si è mostrata allegra e spensierata. Tenere un basso profilo sarebbe stato meglio per lei". Costanzo quindi non ha proprio perdonato Clizia, che secondo lui non ha assunto un comportamento consono.























Durante una sua ospitata a 'La Repubblica delle Donne', la trasmissione televisiva presentata da Piero Chiambretti, la Incorvaia aveva già dichiarato che bisogna andare avanti e non continuare a parlare della sua squalifica e dei motivi che hanno causato la stessa. C'è dunque grande attesa per la sua eventuale replica a Costanzo, che siamo sicuri non tarderà ad arrivare. Nonostante il suo invito, lui ha voluto attaccarla in maniera dura.

Sull’ex coniuge Sarcina, Clizia aveva rivelato: “Il mio ex mi diceva ‘quanto sei bella e quanto sei bella’, ma lui non vedeva quello che c’era oltre, che è molto più bello: la mia anima, la mia sensibilità, la mia simpatia, il mio amore per la vita, l’essere anche un po’ fuori dal comune. Mi diceva che ero bellissima e mi sminuiva: lui non sapeva stare nella bellezza. Paolo invece è elegante, romantico, colto, selettivo, un po’ timido, bello, fine. Paolo è un principe”.

