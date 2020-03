Giornata piena di sorprese per i nostri Vip; un altro aereo “irrompe” nella Casa del Grande Fratello e questa volta è per Paolo Ciavarro che corre in giardino incredulo. La scritta recita: “Pa sorridi. Guarda la Luna. Fan&Cli”. Il giovane inquilino è emozionato: “Mi tremano le gambe, è un emozione enorme”, commenta. Patrick interviene: “Adesso basta piangere eh?”, lo stuzzica divertito. Un -grazie- urlato fortissimo rimbomba per tutta Casa.

Paolo continua a guardare il cielo e invia un messaggio alla sua amata: “Clizia mi manchi!”, urla pieno di gioia. Per Paolo Ciavarro la squalifica di Clizia Incorvaia dal Grande Fratello Vip è stata un brutto colpo.

Anche se sono già passate un paio di settimane da quando ha dovuto salutare l’influencer con cui ha iniziato un tenero flirt nella Casa, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro non è più lo stesso. Ha dimostrato di tenere molto a lei e anche quando Alfonso Signorini lo ha messo al corrente sui dubbi sulla sua età (a proposito. “Io avevo capito 35, ma a me dell’età non frega assolutamente nulla, questa è la mia risposta. Se un uomo più grande sta con una donna più giovane va bene e se un uomo più giovane sta con una donna più grande non va bene? Non me ne frega niente!”, ha detto in diretta. (Continua a leggere dopo la foto)



















Ma le sorprese per i vip sembrano non finire mai in questa giornata partita all’insegna dell’allegria. Dopo l’aereo per Licia e per Paolo, un’altro rumore che rimbomba nei cielo desta l’attenzione di tutti gli inquilini. Questa volta l’aereo è per Patrick e lo striscione recita: “Forza Patrick il GF sei tu! I tuoi fans”. (Continua a leggere dopo la foto)















A l’ex gieffino, in un primo momento, sembrano mancare le parole, poi si sblocca e saluti tutti, pilota compreso: “Grazie, grazie a tutti, vi voglio bene, molto gentili. Vorrei ringraziare in ordine: tutti i fans, Sara, saluto mio figlio, la mamma Martina, poi Paolo, Denver che mi sostengono in questo viaggio fantastico, Fabione, e ciao a tutti, è molto bello essere qui”, commenta emozionato. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo questo momento di gioia dove ha aperto il suo cuore, Patrick ritorna lo stesso di sempre e rivolgendosi ai suoi coinquilini esclama:”L’ho pagato io, pur di far credere a Sossio che l’elicottero fosse vero”, e Paolo interviene: “Abbiamo assistito a due crolli dei leader!”.

