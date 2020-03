“Lui è solo una povera vittima”. GF Vip, Patrick all’attacco: Serena Enardu demolita in pochi minuti

Dentro la casa la situazione resta molto difficile. Tra le lite tra Antonella Elia e Valeria Marini, si torna a parlare anche di Serena Enardu, una delle inquilini che più ha diviso e fatto chiacchierare gli spettatori e il pubblico da casa. A tirare in mezzo l’ex gieffina è stato l’ultimo ‘highlander’ sopravvissuto al Grande Fratello Vip, Patrick Ray Pugliese.

Nelle scorse ore, tenendo un discorso in giardino al cospetto di diversi inquilini della Casa più spiata d’Italia, si è avventurato in un lungo monologo sul narcisismo e, guarda a caso, ha fatto spuntare il nome della chiacchieratissima ex tronista di Uomini e Donne, che proprio tra i muri di Cinecittà ha celebrato la re-union con Pago, al secolo Pacifico Settembre. Ray Pugliese, seppur ha espresso il suo parere con il consueto aplomb che lo contraddistingue e senza usare termini duri, ha riservato alla sarda parole inequivocabili, al termine di una riflessione alquanto articolata. Continua dopo la foto



















“L’emotivo iper-logico è capace di amare, cosa che invece non è in grado di fare l’iper-logico narcisista. Il narcisista, poverino, è colui che da piccolo non è stato amato e avendo sofferto diventa una persona automaticamente iper-logica”. Continua dopo la foto















Parola di Patrick, piuttosto ‘ispirato’, che ha aggiunto: “Può recitare di essere emotivo ma non lo è. Il narcisista, che è il più pericoloso, innalza le sue vittime e dopo averle prese le fa sentire gradualmente sempre più inadatte. Totalmente apatico, non è in grado di provare compassione. Non riesce ad amare gli altri”. Pugliese, pian piano, è poi planato su Serena Enardu. Continua dopo la foto











“Nella relazione il narcisista vuole tenerti tutto per sé, fino al punto di dire che i tuoi amici sbagliano e i tuoi parenti non vanno bene”. Infine la sentenza: “Pago è un emotivo, vittima di una narcisista”. Chissà se Serena Enardu e il musicista commenteranno la riflessione ‘spinosa’ di Patrick che, a quanto pare, non è solo un simpatico ‘giullare’, come qualcuno ha tentato di farlo passare.

