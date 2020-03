Caterina Balivo, la telefonata choc a Vieni da me. Nello studio cala l’imbarazzo totale

L’emergenza Coronavirus colpisce anche la televisione. Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Rai Uno, è andato in onda senza il pubblico in studio. Presente la conduttrice e i suoi ospiti fissi, Rachele Fiore, la moglie dell’allenatore Vincenzo Montella, l’esperto di social Lorenzo Farina e la signora Rossella.

Finora le misure avevano interessato solo le produzioni di Milano, ma i casi di contagio cominciano ad aumentare anche nella Capitale e quindi anche la Rai ha deciso di chiudere i suoi studi al pubblico. Tra gli ospiti odierni di Caterina Balivo c'è stato Leo Gassmann che a domanda sullo studio senza pubblico ha risposto: "Mi sembra di stare a casa".



















Dopo aver intervistato Leo Gassmann, nel programma di Caterina Balivo è toccato a Memo e Stefano Remigi. Il primo infatti, sta conducendo una carriera da regista, mentre il secondo ha condotto una carriera da cantante di Caroselli oltre che a diventare un noto conduttore radiofonico. L'intervista è andata a spulciare su quante più curiosità potessero legare un padre a un figlio.















Dopo l’intervista la conduttrice ha presentato il gioco “di chi è questa casa?”. Un concorrente, Salvatore di Barletta, ha fatto una gaffe colossale che ha messo, non poco, in imbarazzo la concorrente.

"Chi è? Da dove ci chiami?", chiede la conduttrice. "Salve sono Salvatore da Barletta". "Lo sai che li ci sono tutti i miei parenti? Lo sai te l'hanno detto… vabbè di chi è questa casa?", chiede ancora la Balivo sorridente. Salvatore tentenna mentre scorrono le immagini della casa, poi arriva lo 'sfondone'. "Di Fabrizio Frizzi".









Gelo in studio, dopo pochi secondi di imbarazzo Caterina riesce a uscire . “Salvatore lo sai che Fabrizio Frizzi non c’è puoi forse vuoi dire sua moglie Carlotta”. Il telespettatore risponde con un secco ”sì” e la Balivo, prosegue il gioco chiedendo: “È la casa di Carlotta Frizzi?”. La voce fuori campo risponde no: “No, nn non è la casa di Carlotta Frizzi”.

