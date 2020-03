Solo pochi giorni fa Asia Valente era stata duramente rimproverata in diretta da Alfonso Signorini. Nel corso della 15esima puntata del Grande Fratello Vip il conduttore ha voluto commentare con Asia quanto accaduto con Sossio Aruta. Ovvero la frase choc che ha sollevato una bufera “Sei Down”.

"Asia, sei stata tanto divertente nella prova quanto stupida e fuori luogo in un altro momento", ha sbottato Signorini lasciando la concorrente un po' attonita. E, dopo aver mostrato ad Asia il video in cui offendeva Sossio, ha continuato: "Asia, queste sono parole che in tv non si devono più ascoltare. Non bastano le scuse e queste sono parole orrende! I down sono persone meravigliose, fantastiche, di grandissimo acume e intelligenza. Dare dei 'down" oggi a qualcuno non ha più senso, cara la mia Asia!".



















Incalzata dal padrone di casa, Asia Valente si è scusata: "Lo so che ho sbagliato, non dovevo proprio usare quel termine perché è scorretto. Ovviamente i down sono persone stupende e io non l'ho usato con cattiveria. Scusa Sossio, non ti volevo offendere. Chiedo scusa a tutti". Ma dopo questa brutta pagina, la gieffina c'è ricascata. E stavolta teme sul serio la squalifica.















Sossio Aruta le ha fatto un altro scherzo buttandole addosso un secchio di acqua gelida e Asia: "Ma cos'è? Sei handicappato?". "Ma non dire certe cose, ti prego", l'ha subito ammonita Patrick, presente alla scena in giardino. Poco dopo la Valente è entrata in casa e parlando con gli altri inquilini vip ha capito di essere ricaduta nello stesso errore ed è scoppiata a piangere confessando di aver paura di una squalifica.









Asia Valente ora teme ci possano essere delle ripercussioni nei suoi confronti ma Antonella Elia, vedendola in lacrime e pentita, ha subito cercato di tirarle su il morale: “Guarda che si vede che sei pentita. Devi lavorare su te stessa ma io comunque non mi preoccuperei”, l’ha rincuorata. Nel frattempo sui social è ripartita la polemica e l’appello per la sua squalifica. Questa volta Asia verrà punita? E se così fosse il televoto della settimana sarà annullato visto che è in nomination?

