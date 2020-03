“Anche Amici è a rischio”. Emergenza Coronavirus, caos nella tv italiana. Cosa sta succedendo tra Rai e Mediaset

Mentre l’emergenza coronavirus paralizza il Paese, con le nuove stringenti norme decise del governo che hanno colpito la vita quotidiana di tutti i cittadini, sono molti i programmi che non andranno in onda. Già la scorsa settimana, a causa del propagarsi del virus, molte trasmissioni (Le Iene, Live – Non è la D’Urso, Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Tiki Taka sono stati registrati) hanno bandito il pubblico.

"In rispetto dell'ordinanza della regione Lombardia, Mediaset ha deciso che questa sera Live- Non è la D'Urso andrà in onda in diretta e senza pubblico in studio, una scelta che condivido totalmente per il senso di responsabilità verso il pubblico stesso, verso gli ospiti e verso i tecnici che lavorano al programma", aveva detto la conduttrice dopo la richiesta del sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala di prendere tutte le misure per fermare la diffusione del virus.



















Da ieri anche alcuni programmi con sede a Roma sono andati in onda senza pubblico. È stata Myrta Merlino con il suo programma, L'Aria Che Tira, a dare il via a questo periodo di registrazioni senza la presenza del pubblico. La Merlino ha esordito così: "Questo 4 marzo ce lo ricorderemo a lungo. Se serve, svuotiamo gli studi. Facciamo quello che ci viene chiesto di fare. Stiamo a un metro di distanza, non stringiamoci la mano. Certo, non è facile non dare un bacio in fronte al proprio figlio prima che vada a scuola, non baciare sulle labbra la persona che si ama, ma bisogna combattere questo virus".















Dopo la sospensione degli eventi cinematografici e teatrali decisa dal governo con il decreto diramato ieri sera, anche la tv subisce gli effetti dell'emergenza Coronavirus. Ad avere la peggio è La Corrida. La puntata prevista per venerdì 6 marzo, è stata cancellata perché l'interazione con il pubblico in sala, chiamato a dare il proprio giudizio delle esibizioni dei concorrenti, è fondamentale.









Ma ci sono altre trasmissioni a rischio. Per quanto riguarda Amici di Maria De Filippi, in programma per venerdì 6 marzo in prima serata su Canale 5, si legge sul sito di Davide Maggio: “Mediaset avrebbe deciso di anticipare la seconda puntata del Serale a giovedì 5 marzo, per non privarsi del pubblico. Il problema, tuttavia, si presenterebbe qualora il decreto diventasse operativo prima della diretta di domani. In quest’ultimo caso, l’anticipo servirebbe a ben poco e la diretta potrebbe rimanere programmata per venerdì”.

