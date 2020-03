Da nonno rock a ‘scippatore’ a piede libero all’Ariston. Tutti ricordano il simpatico siparietto durante la performance di Piero Pelù alla settantesima edizione del festival di Sanremo mentre cantava la sua ‘Gigante’, dedicata al suo nipotino. Il rocker era sceso in platea e, mentre tornava sul palco, aveva ‘scippato’ improvvisamente la borsetta a una signora seduta fra il pubblico, portandola sul palco e facendola ondeggiare al ritmo della canzone.

Pelù aveva poi terminato l’esecuzione togliendosi il giubbotto, e mostrando una scritta sul petto: ‘Tu sei molto di più’, dedicata, evidentemente, al nipotino. Dopo l’esibizione, Piero Pelù l’aveva poi depositata sul primo gradino della breve scalinata che porta verso le prime file del pubblico, mentre la donna ironicamente scippata si sbracciava per far capire che si trattava della sua borsa. (Continua a leggere dopo la foto)



















Una scenetta che non era sfuggita all’occhio attento dei telespettatori, che in quel momento avevano intasato i social con i video dello ‘scippo’ e tantissimi meme. Ci aveva pensato Amadeus poi a recuperare la borsa della donna, di cui non conosciamo l’identità, e a riportargliela. La signora aveva poi abbracciato il conduttore del Festival di Sanremo 2020 con grande riconoscenza. (Continua a leggere dopo la foto)















Ospite del programma L’Assedio di Daria Bignardi, Piero Pelù si è raccontato e ha rivelato il retroscena inedito del furto della borsetta. “Ci ha pensato Amadeus a restituirla”, ha spiegato il cantante. “Gianna e la mia mamma mi hanno detto che era una borsa da 5 mila euro. Non lo sapevo”. (Continua a leggere dopo la foto)









In questo festival sta accadendo di tutto. Ci mancava solo Piero Pelù che ruba una borsa STO AMANDO TUTTO#sanremo2020

pic.twitter.com/FU3TAiR2cn — Ludo (@ludo_xr) February 8, 2020

“Quella sera mi volevo tuffare sul pubblico. – ha spiegato il cantante durante l’intervista con Daria Bignardi – Quando mi trovo bene in genere c’è l’abbraccio. Ma il pubblico era molto composto sulle sedie e sbucavano troppi braccioli. Mi sono detto: ‘se mi tuffo mi stronco’. Ho notato il posto libero, pensavo di sedermi, poi ho visto la borsa luccicante”.

