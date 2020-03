Per Paolo Ciavarro la squalifica di Clizia Incorvaia dal Grande Fratello Vip è stata un brutto colpo. Anche se sono già passate un paio di settimane da quando ha dovuto salutare l’influencer con cui ha iniziato un tenero flirt nella Casa, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro non è più lo stesso.

Ha dimostrato di tenere molto a lei e anche quando Alfonso Signorini lo ha messo al corrente sui dubbi sulla sua età (a proposito: Clizia ha quasi 40 anni ma lui questo ancora non lo sa), il gieffino non ha battuto ciglio: “Io avevo capito 35, ma a me dell’età non frega assolutamente nulla, questa è la mia risposta. Se un uomo più grande sta con una donna più giovane va bene e se un uomo più giovane sta con una donna più grande non va bene? Non me ne frega niente!”, ha detto in diretta. (Continua dopo la foto)



















Ma l’esperienza al reality senza Clizia Incorvaia lo sta mettendo a dura prova. Più volte Paolo ha confessato di sentirsi solo senza di lei, dunque spera che Signorini gli faccia presto una sorpresa dandogli modo di rivederla. Nel frattempo Paolo continua a farsi tante domande e, visibilmente triste in volto, si è sfogato con Patrick: “Non so niente di quello che succede fuori, di quello che fa lei…Cioè, capisci?”. (Continua dopo la foto)















Patrick lo ha subito rassicurato: “Quello che fa lei? Io non mi preoccuperei più di tanto fossi in te”. Ma vedendolo così abbacchiato gli ha anche detto di essere sicuro che presto riceverà qualche messaggio dalla sua Clizia: “Vedrai che avrai presto altri messaggi da lei…Ne sono sicuro…Poi anche se non ti dovesse arrivare niente Lunedì…Te comunque lo sai…C’è quell’immagine di Fregene no?”. (Continua dopo le foto)











Nella Casa Paolo soffre un po’ la mancanza anche di Andrea Montovoli, che invece si è ritirato dal gioco. E sempre la scorsa notte ha dedicato un pensiero all’attore. “Immagino la sua felicità quando ha scoperto che il GF è stato allungato…”, ha detto con ironia ad Adriana Volpe. Successivamente il ha anche ricordato che proprio oggi è il suo compleanno.

