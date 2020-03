“Devo dire una cosa importante”. Antonio Zequila e Adriana Volpe, al GF Vip cala il gelo: cosa è successo

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip la lite tra Adriana Volpe e Antonio Zequila aveva acceso gli animi dei due concorrenti del reality show. Tutto era scaturito a seguito dell’ennesima rivelazione di Zequila in merito ad una presunta liaison avuta con la Volpe più di venti anni fa.

Gli animi si sono scaldati e durante la diretta sono volate parole grosse. Da una parte Zequila che continuava a dire di aver conosciuto la conduttrice ‘talamicamente’, dall’altra la Volpe che lo accusava di essere bugiardo. “Con me ha chiuso, per me lui non esiste più”, ha detto Adriana dopo aver ascoltato la versione dei fatti del concorrente. In effetti, dopo la diretta, i due si sono completamente ignorati all’interno della casa, ma poche ore fa è accaduto l’impensabile. (Continua a leggere dopo la foto)



















Antonio, mentre i compagni d’avventura sono impegnati nella preparazione della cena in cucina, si avvicina alla sala da pranzo esclamando: “Ragazzi scusate ma posso dire una cosa importante”. I coinquilini rimangono tutti visibilmente stupiditi e silenziosamente rimangono in ascolto dell’attore che con voce provata aggiunge: “Siccome io l’altra volta ho alzato la voce con Adriana, anche se ora non ci parliamo più, volevo chiederle scusa davanti a tutti”. (Continua a leggere dopo la foto)















La showgirl allora, ancora turbata dalle forti affermazioni del coinquilino durante la scorsa puntata, rimane particolarmente sorpresa e prontamente risponde: “Ma ti scusi solo per la voce o anche per i contenuti?”, ha detto riferendosi al presunto flirt che puntualmente Zequila tira fuori a ogni puntata, salvo poi ‘rimangiarsi’ tutto. (Continua a leggere dopo la foto)









A quel punto Antonio subito riprende la parola dicendo: “Per tutto, vieni qua e baciamoci adesso, mi dispiace”, spiega Zequila avvicinandosi ad Adriana e chiedendole di abbracciarlo. L’ex conduttrice de I fatti vostri, con gli occhi lucidi, aggiunge “Va bene, allora però fai una rettifica nel Confessionale”. I due coinquilini si lasciano andare ad un caloroso abbraccio mentre gli altri concorrenti applaudono alla pace ristabilita.

