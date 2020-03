GF Vip, spunta la lettera del marito di Adriana Volpe. Roberto Parli è una vera furia

Nelle ultime settimane Adriana Volpe sta tenendo i riflettori puntati su di sé. L’amicizia con Andrea Denver è sempre sotto l’occhio del gossip, ma sembra che tutto sia circoscritto a una simpatia e nulla più. Vero è che l’intesa tra Adriana e Andrea è parsa evidente sin dalle prime settimane al reality di Canale 5, ma alcuni iniziano veramente a sperare che tra i due nasca qualcosa.

Il pubblico ha notato sguardi languidi e tante accortezze ultimamente e in tanti, sui social, si sono scagliati contro la conduttrice. Nei giorni scorsi anche il marito della Volpe, Roberto Parli, proprio per non dare adito al gossip, ha deciso di non fare più alcun commento social. (Continua a leggere dopo la foto)



















Poi la lettera recapitata durante la diretta del Grande Fratello Vip. “Cara Adriana ti sto scrivendo questa lettera per dirti una cosa importante che sta cominciando a farmi male. Ricordati le promesse che ci siamo fatti prima che tu entrassi nella casa. Io non le dimentico mai e mi sto battendo tanto in ogni momento, però ho bisogno anche del tuo aiuto. A volte mi sembra che per te siano lontane lontane e lontane… per me questo è sinonimo di delusione e sofferenza”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Hai ricevuto anche la letterina da Gisele – proseguiva il marito della conduttrice – , sono venuto da te per il nostro anniversario, volevi proteggerci e tenerci lontano dai gossip, ma ricordati che all’esterno anche piccole cose, poche parole e gli scherzetti sono tanto più grandi. Come l’ultimo tuo atteggiamento del ballo con bacio passionale, il bellissimo calendario, sauna inclusa di un super argomento e quel confessionale. Queste cose mi hanno messo a disagio e amareggiato”.

Dopo aver letto la lettera Adriana Volpe ha avuto un crollo e in questi giorni la tensione e tutt’altro che tranquilla. Roberto Parli è tornato sull’argomento per fare chiarezza e tranquillizzare la moglie. “Desidero mettere un punto fermo a tutte le chiacchiere e alle polemiche che sin dall’inizio si sono create intorno alla nostra famiglia fino a moltiplicarsi dopo la lettera che ho scritto a mia moglie e che le è stata recapitata al Grande Fratello”, ha scritto Parli. (Continua a leggere dopo la foto)









“Non sono un personaggio dello spettacolo, ma un marito che sostiene la sua compagna di vita. La mia intenzione era esclusivamente quella di segnalare a mia moglie che alcuni atteggiamenti potevano essere equivocati dal di fuori. Non da me che ho piena fiducia in lei e nella forza del nostro rapporto, ma da chi soprattutto sui social ha colto l’occasione per bersagliare di critiche me e Adriana”, ha spiegato. E sulla presunta liaison tra Adriana Volpe e Andrea Denver ha spiegato: “Un frullatore mediatico che ha scosso la mia sensibilità, mettendoci, nostro malgrado, al centro di un gossip peraltro inesistente”.

“Sulle dichiarazioni del signor Zequila non ho nulla da aggiungere: mia moglie ha già prontamente risposto a dovere ai suoi farneticanti racconti. Vorrei fosse chiaro una volta per tutte, con buona pace di chi sul web e sui media vorrebbe rendere oggetto di un gioco al massacro la nostra solida storia d’amore, che sono orgoglioso di Adriana e del percorso che sta facendo all’interno della casa del Grande Fratello. Tifo per lei insieme alla nostra bambina, non vediamo l’ora di riabbracciarla”. Insomma, Roberto Parli è una vera furia e con questa lettera spera di non dover intervenire nuovamente su qualcosa che a detta sua è ”inesistente”.

