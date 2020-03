Dopo Ficarra e Picone sono arrivati a Striscia la Notizia Gerry Scotti e Francesca Manzini. La nuova e inedita coppia di conduttori è approdate dietro il celebre bancone lunedì scorso e registrato subito boom di ascolti. Gerry e la ex concorrente di Amici Celebrities, già imitatrice di Mara Venier per il tg satirico di Antonio Ricci hanno subito saputo conquistare il pubblico di Canale 5.

Con gag, risate e ovviamente i consueti servizi di denuncia che ogni sera da più di 20 anni Striscia manda in onda. Ma c'è stato anche un fuoriprogramma nella serata d'esordio di Scotti, di solito affiancato da Michelle Hunziker dietro il bancone, e la Manzini. Fuoriprogramma tutto da ridere mentre non erano in onda e che è stato poi diffuso dal canale social ufficiale della trasmissione.



















Il video non è stato mandato in onda durante la puntata di lunedì perché avvenuto fuori onda mentre veniva trasmesso il servizio di Cristiano Militello "Striscia lo Striscione". Nella puntata successiva, però, Antonio Ricci ha deciso di mostrare al pubblico quanto successo a telecamere spente. Tutto è cominciato quando Gerry Scotti è stato colpito da un "malore". Dopo aver lanciato il servizio dell'inviato toscano dagli stadi, il presentatore ha infatti accusato un crampo addominale.















Così Gerry si è alzato dalla poltroncina e iniziato a lamentarsi e poi cercando di distendersi e appoggiarsi al bancone delle veline. Francesca Manzini sulle prime ha creduto che il collega stesse scherzando ma poi, accortasi della difficoltà di Gerry, ha provato ad aiutarlo ma ne è nata una gag che ha fatto sbellicare il pubblico in studio. "Mettiti sdraiato sul fianco…ma dove ti è preso il crampo, al testicolo?", ha esclamato la Manzini.











E Gerry, contrariato: “Ma quale testicolo, ma che dici?!”. E ancora Francesca Manzini: “Ma che quando stai male te ridi? Ma ti metti per favore sdraiato che ho fatto i massaggi quando ero povera”. Tra le risate dello studio, i due presentatori di Striscia sono poi tornati alle loro sedute per riprendere la diretta. Il video del fuori onda, pubblicato sul profilo Instagram del programma, ha fatto presto il giro della rete.

