Al trono over di Uomini e Donne non c’è mai pace. Lo confermano le anticipazioni della nuova puntata del dating show di Maria De Filippi, che accoglierà in studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo una piccola discussione tra Valentina M. e Massimiliano, la ex dama e l’ex cavaliere racconteranno come sta proseguendo la loro storia d’amore.

In queste settimane si è spesso ipotizzata una rottura definitiva della coppia nata in tv. Ida si è abbandonata alle lacrime nelle ultime puntate ma questa volta farà il suo ingresso in studio mano nella mano con Riccardo. Entrambi salutano tutti, compreso Giovanni Longobardi, ex tentatore di Temptation Island che ora fa parte del parterre maschile. Poi, dopo essersi seduti al centro dello studio, rivelano al pubblico di aver trascorso un periodo abbastanza brutto. (Continua dopo la foto)



















Sempre dalle anticipazioni diffuse da Witty Tv, Ida Platano sottolinea che in queste settimane con Riccardo ci sono stati diversi problemi e, a sorpresa, questa volta è proprio il cavaliere a parlare di intimità. La dama di Brescia continua infatti a ribadire di non sentirsi desiderata fin quando lui la spiazza: “Così non posso più andare avanti!”. (Continua dopo la foto)















Riccardo Guarnieri confessa di essere bloccato perché è stato spesso offeso da Ida e non riesce a dimenticare le sue affermazioni. Ora però sono riusciti a raggiungere un accordo e a superare anche questa crisi. E infatti la dama si lascia andare a una dichiarazione d’amore, rivelando di non amare Riccardo, ma molto di più. Il ballo insieme e il bacio appassionato confermano poi che i due ex protagonisti del Trono Over sono ancora una coppia. (Continua dopo foto e post)











Inutile aggiungere che durante il racconto dei loro problemi Gemma Galgani si è commossa fino alle lacrime perché in ansia per le vicende sentimentali dell’amica Ida, che però a quanto pare è riuscita ancora una volta a superare la crisi con il cavaliere tarantino. Sempre dalle anticipazioni, in puntata sono protagonisti anche Marcello e Annamaria. Raccontano di essere usciti e di essersi trovati anche molto bene ma ricevono anche attacchi, soprattutto da Gianni Sperti che ammette di non credere a nessuno dei due e pretende di sapere che lavoro fa la dama. Senza successo: lo rivela solo a Maria De Filippi.

