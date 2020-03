Elettra Lamborghini è finita su Striscia la Notizia. L’ereditiera e cantante, che è reduce dal successo di Sanremo 2020, è stata la protagonista dello spazio ‘Fatti e rifatti’ con cui il tg satirico di Canale 5, ora condotto da Gerry Scotti e Francesca Manzini, smaschera i vip sui loro presunti ritocchini estetici.

Nel servizio dedicato all’interprete di ‘Musica (e il resto scompare), dopo un lungo filmato a lei dedicato tra le immagini del Festival, i reality a cui ha partecipato e le recenti interviste in tv, è emerso che l’esplosiva Elettra avrebbe rifatto naso e labbra. Che dal ‘prima e dopo’ in effetti sembrerebbero diversi dai tempi dei suoi esordi. Ma è vero che la Lamborghini si è sottoposta a quei ritocchini? La cantante non ha mai fatto mistero di aver fatto uso del filler alle labbra. (Continua dopo la foto)



















La Lamborghini ha provato ad ingrandire le labbra con le famose punturine ma l’effetto finale non l’ha entusiasmata e infatti ha preferito interrompere quelle sedute. Così come la ‘Twerking Queen0 non ha mai nascosto di aver rifatto il seno tempo fa, prima del suo ingresso nel mondo della musica. E il naso? Ci ha pensato la stessa Elettra a rispondere dopo aver visto il servizio su Striscia. (Continua dopo la foto)















“La foto proposta da Striscia la notizia è diversa per angolazione – ha replicato la cantante tra le Storie di Instagram – Filler alle labbra? L’ho sempre ammesso: l’ho provato una volta e avevo due canotti terribili e ho evitato. Quando mi vedete molto gonfia è perché mangio tanto. Adesso ho 5 chili in più: ogni tanto ingrasso”. Poi ha chiarito i dubbi sul naso. (Continua dopo foto)











E smentito categoricamente di averlo rifatto: “Non mi sono rifatta assolutamente il naso – ha chiarito Elettra Lamborghini – Non avrei problemi a dirlo. Non mi piacciono le donne che si rifanno il naso, si assomigliano tutte”. E ancora: “Striscia non dire cose false, io sono una real bitch”. Poi ha ringraziato Striscia per aver mostrato i suoi video, ma alla fine ha ribadito ancora una volta di non aver mai rifatto il naso e ha mostrato anche alcune sue foto da bambina a riprova della sua verità.

Qui il servizio di Striscia la Notizia su Elettra Lamborghini

