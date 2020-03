“La mano negli slip”. Uomini e Donne, imbarazzo in studio: tutti guardano Gemma Galgani

Una puntata bollente quella di oggi di Uomini e Donne, protagoniste ancora una volta Gemma Galgani e Tina Cipollari. La dama torinese ha iniziato la puntata parlando di Remo, il suo ex storico. Chi pensava che Gemma Galgani potesse fare un passo indietro è rimasto deluso.

"Il passato è passato, non è andata bene e non andrebbe bene neanche adesso" Remo secondo lei non è cambiato e non se la sente di rischiare. "Sono emersi – così Gemma ha parlato di ciò a cui ha pensato dopo l'emozione iniziale – i motivi molto seri per cui ci eravamo lasciati. E non erano quisquilie". Ironica Tina Cipollari, contro cui oggi si sono rivoltati un po' di fan di Gemma: "Certo, ormai è invecchiato e non va va più bene…".



















E non è finita, è ritornata la sfilata degli ex di Gemma, e questa volta si sono presentati quattro Cavalieri che non hanno intrapreso chissà quale conoscenza con la Galgani. Chi in un modo chi nell'altro, hanno tutti smentito di aver avuto qualcosa di intimo con la Dama degli Over, tant'è che Tina a un certo punto si è anche infastidita. Al riguardo non possiamo dimenticare di segnalare un momento di quelli esilaranti che vi consigliamo di recuperare.















In studio si è presentato anche Crispino, il signore che vedete a sinistra nel post che abbiamo condiviso, e Tina gli ha chiesto se fosse vero che Gemma gli ha messo "la mano negli slip". La smentita è stata categorica, con Crispino imbarazzato e Maria De Filippi ancor di più. La riflessione del fan di Gemma è la seguente: Tina è invidiosa della Galgani, e tra l'altro non potrà mai arrivare a 70 anni come ci è arrivata lei, visto che tende ad ingrassare; l'uomo insomma ha pronosticato un futuro non proprio roseo per l'opinionista che ovviamente ha reagito.











E la reazione è stata un “Mai vai a fa…lo, vai!” quando il fan di Gemma ha definito la Galgani “una donna eccezionale”. “Gemma – queste le parole dell’uomo – a 70 anni è arrivata così. Tu non arrivi così. Aumenterai sempre perché hai la tendenza a ingrassare. Anch’io! E non dirò mai ‘Sono magro’!”. Tina ha fatto pesare il fan di Gemma e dopo aver visto che pesava 100 kg gli ha anche chiesto l’età: “Tu 47 anni – queste le parole della Cipollari non appena saputo degli anni – li porti malissimo!”.

