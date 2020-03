“Ipocrita, mostro!”. GF Vip, Antonella Elia e Valeria Marini stavolta arrivano alle mani

Tra Antonella Elia e Valeria Marini è guerra aperta. Dopo giorni di litigi, la pace tra le due showgirl non sembra vicina. Anzi, nelle ore scorse sono state protagoniste dell’ennesimo faccia a faccia nonostante Sossio Aruta e Paola Di Benedetto abbiano tentano di fare da pacieri.

Valeria giura nuovamente di non aver agitato il rosario per mandare chissà quale messaggio. La showgirl ci tiene a ribadire che si tratta di un oggetto che porta sempre con sé. Come anche Paola puntualizza, durante il litigio con la Elia è sembrato che lo stesse appunto agitando contro di lei. Ed è proprio per tale motivo che la Marini vuole chiarire, ma non convince Antonella Elia. Da qui, prende inizio un nuovo e acceso scontro tra le due concorrenti.



















"Ti ho detto 'qual è il problema di questo rosario?' Te lo posso giurare su di me in questo momento", dichiara Valeria riferendosi al momento che ha preceduto lo spintone della Elia. Antonella, però, sembra non apprezzare il fatto che la gieffina stia cercando un chiarimento. "Non giurare il falso. Ma perché non lasci cadere la cosa? Non chiarisci niente, menti. Sei una falsa, ridicola. Un essere umano deve avere una dignità", afferma Antonella Elia scagliandosi nuovamente contro Valeria.















Di fronte a queste dure accuse, la Marini cerca ancora di chiarire, ma senza alcun risultato positivo. Infatti, Antonella Elia poi continua: "Sei un clown, ipocrita, bugiarda, spergiura. Ti devi vergognare di te stessa. Sei un mostro". Valeria sembra non reggere più questa situazione che si è creata con Antonella Elia all'interno del Grande Fratello Vip. In confessionale la vediamo, oggi nel daytime, non riuscire a trattenere le lacrime.











Piangendo, la Marini si lascia andare a un piccolo sfogo: “Non ho mai giurato il falso. Io so qual è la verità: mi ha offeso e messo le mani addosso”. In particolare, Valeria sembra rimanere male per una determinata parola, utilizzata dalla Elia, ovvero ‘spergiura’. Arriverà mai la pace tra la Marini e Antonella Elia? Le scommesse sono aperte.

