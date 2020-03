“Sono al sesto mese, è una bambina”. E Caterina Balivo, scherzando con la sua ospite: “E quando lo volevi dire?”. È successo tutto in diretta, nel corso dell’ultima puntata di Vieni da me. L’attrice ha scelto il salotto tv della bella Caterina per dare l’annuncio ufficiale, anche se il gossip circolava da qualche tempo.

E ha aspettato la fine della trasmissione per entrare in studio, raggiungere il futuro papà (bis) già seduto sul divanetto e dare la notizia al pubblico di Rai1. E così Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso, che interpretano rispettivamente Arianna Landi e Filippo Sartori in Un posto al sole, diventeranno di nuovo genitori. Era stato il settimanale Diva e Donna a spifferare il gossip sulla coppia che 2 anni fa ha pronunciato il fatidico sì e ha già avuto una bambina, Sole. (Continua dopo la foto)



















“Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti – scriveva Diva e Donna -, ovvero gli attori che interpretano Filippo e Arianna in Un posto al sole diventeranno genitori bis. Dopo la piccola Sole, 4 anni, aspettano infatti il loro secondo figlio, ma anche sul set tengono la notizia più che riservata”. La coppia, in effetti, è nota anche per la sua proverbiale riservatezza ma a Vieni da me è arrivata la conferma. (Continua dopo la foto)















Caterina Balivo ha chiesto a Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti il nome della bimba, ma ancora non l’hanno scelto. L’attore, prima che entrasse la moglie in studio, ha raccontato come ha chiesto a Samanta di sposarlo: l’ha portata a Londra il 23 dicembre del 2016 e ha chiesto la sua mano in una strada vuota della capitale addobbata con le luci natalizie. (Continua dopo le foto)











Ancora, prima della rivelazione sulla seconda gravidanza, Tommaso ha voluto ricordare un episodio spiacevole che gli è capitato e di cui ha parlato già in precedenti interviste: è rimasto coinvolto in una cosiddetta ‘truffa romantica’. “Dei truffatori hanno usato la mia immagine per adescare delle donne in rete e chiedere loro dei soldi”, ha raccontato l’attore di Un posto al sole.

