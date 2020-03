Al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ne continuano a succedere di tutti i colori. Dopo le ultime litigate furiose di Antonella Elia e Valeria Marini, occhi puntati su Adriana Volpe. La conduttrice, che è reduce da una puntata piuttosto movimentata, sembra sempre più senza filtri nel reality. Dopo aver essersi ribellata agli autori in ben due occasioni, violando così il regolamento del GF Vip, è stata ripresa anche da Antonella.

Motivo? Ha regalato un piccolo striptease agli inquilini della Casa e quindi a tutti i telespettatori che in quel momento erano sintonizzati con la diretta della Casa su Mediaset Extra. Chi tra i concorrenti ha assistito a quel piccolo momento ‘hot’? Andrea Denver, che ha un debole per la Volpe, e la sua reazione non è passata inosservata agli occhi del pubblico social. (Continua dopo la foto)



















In quel momento vari ‘Vipponi’ si erano riuniti in cucina per preparare il tè. Ed è stato lì che, mentre parlava con i suoi coinquilini, Adriana Volpe ha cominciato a sbottonarsi la camicetta per mostrare un particolare ossicino che le spunta sulla spalla. “Tanto ci vedete sempre in intimo”, ha detto mentre apriva la camicetta per rimanere praticamente solo in reggiseno. (Continua dopo la foto)















E mentre Adriana Volpe si girava di spalle per far vedere l’ossicino solo ad Antonella Elia e non a tutti gli altri ecco che sullo sfondo, come notato da molti utenti, un curiosissimo Andrea Denver allungava il collo per sbirciare. “Che ti è successo Adri?”, le ha anche chiesto. Alla Elia non deve essere sfuggita quella scenetta e ha subito frenato la Volpe: “Adesso non esagerare Adriana, copriti”. (Continua dopo la foto)









Denver che cerca di sbirciare mentre Adriana si sta sbottonando la camicia per mostrare “un ossicino”ad Antonella e lei dice anche *che ti è successo Adri*

😂✈️❤️ #volver #gfvip pic.twitter.com/3Lm4QxEyzO — TheFolloWerTv! ♎ (@TheFolloWerTv) March 3, 2020

FOX ADRIANA TOTALMENTE IMPAZZITA MEGA SHADE A R0B1P4RL1#GFVIP pic.twitter.com/GFQbUlmJlW — Domenico🐍 (@_hellotetectif) March 3, 2020



Adriana Volpe avrà voluto provocare il marito, Roberto Parli? Nell’ultima diretta lui le ha inviato una lettera in cui spiega di non gradire affatto la vicinanza con Denver. In ogni caso alla vista di quella scena il pubblico ha preso di mira proprio il modello: “Certo Denver che si allunga per vedere la parte davanti riflessa negli specchi di Adriana è adorabile”, si legge. E ancora: “Raga ma ormai è palese che Denver non riesce più a nascondersi scusate ahhaha è evidente che gli parte l’ormone per Adriana”.

