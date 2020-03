Tina Cipollari furiosa. Uomini e Donne, ci risiamo. Per la serie ‘a volte ritornano’, la Vamp di Canale 5 e opinionista storica del dating show di Maria De Filippi ha perso le staffe con un signore del pubblico. Un “volto noto” ormai. Ricordate che cosa era successo in studio poco più di un mese fa?

Dopo l’ennesimo litigio con Gemma Galgani un signore del pubblico si era schierato dalla parte della dama e detto al microfono: “Tina c’è un po’ di invidia verso Gemma perché arrivare alla sua età, così, da parte tua non c’è la possibilità. Non ci arrivi alla sua età!”. E ancora: “Non parlo di età ma di fisico!”. Frasi che hanno fatto letteralmente infuriare Tina, che si è anche alzata in piedi per inveire contro di lui. (Continua dopo la foto)



















L’apice della lite si è raggiunto dopo che l’uomo ha aggiunto: “Tu vai sempre ad ingrassare e hai la tendenza ad ingrassare, ingrasserai sempre!”. A quel punto la Vamp ha perso le staffe e replicato: “Cinghiale di mer*a, vai a caga*e!”, “Ma poi che c’entra?”. “Comunque sei una persona piacente, non grassa, formosa!”, aveva poi provato a spiegarsi il signore costringendo Maria a intervenire per placare gli animi. (Continua dopo la foto)















Oggi quello stesso signore è tornato a sedere tra il pubblico (con tanto di maglietta con scritto ‘cinghiale di me***) e a Tina non è sfuggita la sua presenza: “Io sono stata offesa da quell’uomo – ha detto alla conduttrice – Io avevo dato la sua foto segnaletica ovunque. Perché l’hanno fatto entrare? Lui deve uscire subito. Cacciatelo!”. Ovviamente il signore non è stato cacciato. E ha rincarato la dose: “Tu a 70 anni non ci arrivi…Come fisico intendo. Non arriverai come Gemma”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram A volte ritornano… 😂 #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 4 Mar 2020 alle ore 5:49 PST



“Io se devo invidiare invidio qualcosa di eccezionale”, ha sottolineato Tina. E quando lo spettatore del Trono Over ha controbattuto che “Gemma è una donna meravigliosa” la Vamp è esplosa. “Ma vai a fare in cu*o….Vai va…Una donna eccezionale? Ma stai scherzando?”. E Maria De Filippi è prontamente intervenuta per dividerli.

