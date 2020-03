Dopo la diretta di lunedì scorso, Adriana Volpe sembra un po’ cambiata al Grande Fratello Vip: la conduttrice non è mai stata così “ribelle” all’interno della Casa. La prima ‘rivoluzione’ è avvenuta al termine della puntata. Che non è stata facile per Adriana. Dopo l’ennesimo scontro con Antonio Zequila sul presunto flirt o non flirt avuto quando aveva 18 anni, ha ricevuto la lettera del marito.

Roberto Parli ha scritto nero su bianco che l’atteggiamento della Volpe al reality sta cominciando a fargli male. “Ricordati che all’esterno anche piccole cose, poche parole e gli scherzetti sono tanto più grandi. Come l’ultimo tuo atteggiamento del ballo con bacio passionale, il bellissimo calendario, sauna inclusa di un super argomento e quel confessionale. Queste cose mi hanno messo a disagio e amareggiato”, ha scritto tra le altre cose Parli alla moglie. (Continua dopo la foto)



















In diretta, Adriana Volpe si è giustificata provando a spiegare che dopo i primi giorni in Casa si instaura una complicità tale da avere atteggiamenti impensabili fuori. E anche che è “sempre attenta anche a non far trasparire dei momenti di sconforto”, per questo è sempre attiva e positiva. Ma nella notte, finita la puntata, è esplosa. Furiosa con la produzione, si è rifiutata di indossare il microfono come da richiesta (e da regolamento). (Continua dopo la foto)















“Questa settimana penso che dormirò tanto, caro GF scordatevi di me”, ha poi ‘minacciato’ Adriana Volpe. Ora un nuovo gesto di ribellione e un’altra violazione del regolamento da parte sua. In giardino è planato un drone con un messaggio che è stato subito raccolto dalla Volpe. La regia ha subito richiamato all’ordine tutti gli inquilini, chiedendo alla presentatrice di portare quel biglietto in confessionale. (Continua dopo foto e post)









Per colpa della sessione mi perdo il trash del drone#GFVIP ⚰️⚰️⚰️ https://t.co/Baols6p8g2 — commentatricetrash (@commentatricet1) March 4, 2020

Raga hanno mandato con il drone l’articolo con la denuncia di molestie contro Zequila in modo da rompere il muro di omertà di Signorini sulla vicenda.

Pubblico del Gf>>> Signorini#gfvip#Signorinifuori https://t.co/jmIBvl67yd — @pattumel (@pattumel) March 4, 2020



“Adriana… Adriana… Porta immediatamente questo messaggio in confessionale… Porta il foglio in confessionale”, le hanno detto gli autori ma lei, in tutta risposta, ha disobbedito e letto il contenuto di quel messaggio. Come riportano gli utenti, nel messaggio c’era un articolo di giornale contro Antonio Zequila accusato di molestie da una Miss. Ma di certo Adriana non ha rispettato le regole e per questo motivo in questi ultimi minuti molti telespettatori hanno iniziato a rumoreggiare su un eventuale provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

