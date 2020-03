GF Vip, Adriana Volpe “smascherata”: ora parla la mamma di Antonio Zequila. Ah…

Questa volta a parlare è Carmela, la madre di Antonio Zequila. La donna ha sentito l’urgenza di dire la sua a proposito del flirt con Adriana Volpe. È accaduto sul numero 10 del settimanale Chi, dove è stata resa pubblica l’intervista rilasciata da Carmela. Madre e figlio vantano un rapporto unico, al punto che lo stesso Zequila ha preso la decisione di allontanarsi dai palinsesti televisivi per difendere mamma Carmela dagli attacchi di Adriano Pappalardo. In qualche modo quel sacrificio va ripagato e oggi parla Carmela, puntando il dito vero chi ha sbagliato.

“La Volpe, dall’altro lato della cornetta, gli chiedeva di non parlare né in tv, né sui rotocalchi del loro passato”. Effettivamente Antonio Zequila si è confidato con Pasquale Laricchia sull’epica litigata andata in onda su Rai1 durante Domenica In. Ospite nel salotto anche Adriano Pappalardo, a cui Zequila non si è rivolto con parole moderate. Tutto pur di difendere la madre Carmela. Da BitchyF, Antonio ne parlò così: “Io mi sono trovato fuori dalla Rai il giorno dopo. Anche un contratto di lavoro per un marchio di intimo è andato a quel paese. Avevo ragione io, ma è stato il sottoscritto a pagare le conseguenze, duramente. Quella cosa ha influito molto nella mia carriera”. (Continua dopo la foto).



















“Mi hanno massacrato. In Rai per anni mi hanno tenuto lontano, Canale5 invece mi ha accolto subito. Mediaset devo dire che sotto questo aspetto sono migliori. Invece in Rai sono dei gran ipocriti, ne combinano di tutti i colori e purtroppo paga solo l’ultimo anello della catena”. Poi l’esperienza dell’Isola dei Famosi, che ha restituito un po’ di respiro: “Mi ha dato la notorietà alla quale ambivo, ma le soddisfazioni più importanti le ho avute dal Teatro: “I sei personaggi in cerca d’autore” con Enrico Maria Salerno con la regia di Franco Zeffirelli abbiamo rappresentato l’Italia a Londra al National Theatre”. Arrivò un soprannome che non pare apprezzare: “Er Mutanda”:“Er mutanda mi fa schifo. Non mi appartiene, sono uno snob inglese e non porto mai l’intimo”. (Continua dopo le foto).























Sulla famosa lite a difesa della madre torna spesso: “Difendere una madre dalle offese gratuite di un essere volgare è il dovere di ogni figlio. Non mi ha penalizzato, sono entrato di dovere nel cuore di tutte le mamme”. Arriva il tempo di restituire quel sacrificio. Parla la madre di Antonio, pronta a chiarire tutto in nome della realtà dei fatti. Tutto si incentra su una telefonata tra il figlio e Adriana Volpe nel 2005, quando Zequila era prossimo a spiccare il volo per l’Isola dei Famosi e Adriana. Al tempo Adriana, conduttrice Rai, avrebbe chesto ad Antonio di non fare uscire nessuno scoop sul loro passato: “Antonio non è un millantatore come qualcuna sta provando a farlo passare […] Antonio avrà tanti difetti, ma non è un bugiardo! Onestamente, non so nulla dei trascorsi con Adriana, tuttavia ricordo perfettamente di aver assistito a una telefonata tra di loro”. (Continua dopo le foto).

“Parliamo del 2005. La Volpe, dall’altro lato della cornetta, gli chiedeva di non parlare né in tv, né sui rotocalchi del loro passato visto che, da lì a poco, Antonio sarebbe partito per l’Isola dei Famosi. Non trova che sia una richiesta un po’ strana per una che non ha condiviso nulla con mio figlio?”. E aggiunge anche un dettaglio in più. Adriana Volpe ha smentito quanto Antonio avesse affermato sul quel passato, protestando persino contro il Grande Fratello, proprio per aver dedicato attenzione all’argomento spinoso in prima serata. Antonio Zequila aveva affermato che: “Ho conosciuti talamicamente Adriana Volpe”. Talamicamente, in gergo ‘zequilano’, sottintende da ‘molto tempo’. Insomma, la questione diventa spinosa, ma pare che a risolverla spetti proprio a mamma Carmela, che non perderà occasione per soccorrere il figlio gieffino e salvarlo, una volta per tutte, dal vortice del gossip e delle false affermazioni dei colleghi.

