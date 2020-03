Ballando con le stelle, confermati altri due concorrenti (bellissimi e super sexy): chi sono

Tredici Vip emozionati e agguerritissimi in coppia con i migliori maestri di ballo, star internazionali della danza, una band pronta a trasformare dal vivo qualsiasi brano, in un momento di puro spettacolo. Ospiti celebri, prove a sorpresa, una giuria inflessibile attenta a ogni dettaglio, abiti dal gusto glamour e una scenografia dai toni caldi e avvolgenti. Tutti gli ingredienti giusti per vivere insieme la magia del ballo di coppia.

Ballando con le stelle è quasi alle porte. Il programma condotto da Milly Carlucci inizierà il prossimo 28 marzo. E ora TvBlog ha svelato ufficialmente i primi nomi dei concorrenti confermati. Già confermato da qualche settimana il nome di Barbara Buchet. “Ballando con le stelle è uno dei pochi show di classe, perché salvaguarda la dignità degli artisti. – aveva detto l’attrice – In molti altri programmi ti fanno a pezzi senza farsi troppi problemi…Se mi dovessi trovare in certe situazioni che vedo oggi in televisione, penso che potrei morire”. (Continua a leggere dopo la foto)



















Quest’anno il cast dei concorrenti di Ballando 2020 sarà svelato nel corso dei programmi del day time di Rai1 e precisamente nella giornata di giovedì 12 marzo quando attraverso delle clip opportunamente preparate, verranno svelati i 13 nomi del cast della nuova edizione dello show prodotto in collaborazione con la Ballandi. I programmi in questione sono Unomattina, Storie italiane, La prova del cuoco, Vieni da me, Vita in diretta, Italia si, Eredità, Da noi a ruota libera e Soliti ignoti. (Continua a leggere dopo la foto)















Intanto alcuni nomi sono stati confermati. Oltre a Barbara Buchet è certa la presenza di Daniele Scardina, pugile e fidanzato di Diletta Leotta. Classe 1992, è nato a Rozzano e già a partire dai 16 anni ha iniziato a praticare questo sport. Attualmente è un pugile professionista ed è appunto felicemente fidanzato con la sexy conduttrice di Dazn. (Continua a leggere dopo la foto)









Mercoledì 4 marzo sono stati confermati altri due nomi. Nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle ci saranno anche il pittore Antonio Maria Catalani e Gilles Rocca, l’affascinante tecnico del suono della Rai che si è fatto notare dietro le quinte dell’ultimo Festival di Saremo.

