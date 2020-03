Altro risveglio col botto per Terence Hill. Il motivo? La fiction Rai di cui è protagonista – Don Matteo – non si ferma più. E continua a fare record di ascolti. Non lo ferma nessuno. Anche nella serata di martedì 3 marzo 2020, è stato Don Matteo il campione di ascolti. Il film Cinquanta sfumature di grigio – che era considerato un buon rivale – non è servito. E la dodicesima stagione di Don Matteo ha totalizzato uno share del 24,2% per un totale di 5.919.000 telespettatori.

Si tratta di cifre da capogiro, un numero tre volte superiore a quello dei telespettatori che hanno deciso di guardare il film campione di incassi che ha registrato uno share dell'8,3%, cioè equivalente a 1.868.000 spettatori. Il pubblico ama Don Matteo e lo segue con passione da anni. E non importa cosa proponga la concorrenza: Don Matteo convince sempre più di tutto il resto. Per la Rai è davvero un colpo grandioso.



















Vediamo cosa è successo sulle altre reti. Su Rai 2 è andato in onda il game adventure Pechino Express che ha totalizzato uno share dell'8,9% tenendo incollati allo schermo ben 2.066.000 telespettatori, che è un risultato migliore rispetto a quello ottenuto dal film di Canale 5. Le Iene Show si sono attestate attorno al 9.5% di share (con 1.747.000 di telespettatori). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto 1.413.000 spettatori con il 6,1% di share.















Su Rete4 è andato in onda Fuori dal Coro che ha totalizzato 944.000 spettatori e il 4,8%. Su La7 è andato in onda DiMartedì che ha registrato 1.026.000 spettatori con uno share del 4,4%. Tv8 ha proposto Codice Unlocked che ha interessato 321.000 spettatori equivalenti all'1,2% di share. Sul Nove Wolverine – L'immortale è stato seguito da 392.000 spettatori con il 2,4%, mentre su Rai4 L'uomo sul treno è stato seguito da 520.000 spettatori.









Per quanto riguarda i programmi precedenti alla prima serata: Striscia la Notizia, dopo aver quasi eguagliato il risultato ottenuto la scorsa volta da I Soliti Ignoti (per via del cambio di conduzione che ha incuriosito il pubblico), ha avuto un calo. Share 17,7% e 4.956.000 spettatori. Ottimi i risultati de I Soliti Ignoti: 21,9% di share e 6.127.000 spettatori.

