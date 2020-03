Fabio Testi è uno dei concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione che sta facendo molto discutere ma che il pubblico segue con passione. Tra i concorrenti di questa edizione, Fabio Testi è uno dei più amati per la sua schiettezza e per il suo dire sempre ciò che pensa. Stavolta, però, l’ha fatta grossa. Senza probabilmente rendersene conto. L’attore, che è ancora un sex symbol, stava parlando con Patrick Pugliese la scorsa notte poi,

tra una chiacchiera e l’altra, si è lasciato sfuggire un particolare piuttosto imbarazzante su una delle più note trasmissioni televisive italiane. Di che trasmissione stiamo parlando? Di Scherzi a parte, della quale Fabio Testi ha detto: “Ho partecipato un paio di volte a questo programma…” . Beh, Fabio Testi è un attore famoso e amato ed è ovvio che la produzione del programma abbia scelto proprio lui come vittima. Allora Patrick Ray Pugliese ha manifestato una certa curiosità e ha iniziato a fare domande. Continua a leggere dopo la foto



















Allora ha chiesto a Fabio Testi se ci fosse cascato. Ed è proprio a questo punto che Testi dice qualcosa che non avrebbe dovuto dire.

“No affatto, ero d’accordo…” dice Fabio Testi come se stesse dicendo la cosa più normale del mondo. Ovviamente la cosa ha creato il caos a livello mediatico. Ma Fabio Testi ha detto quella frase senza rendersene conto. E ciò fa pensare che davvero fosse d’accordo con quelli di Scherzi a parte. Continua a leggere dopo la foto















Ma questo non è l’unico errore madornale commesso da Fabio testi: nelle ultime ore il bell’attore ha fatto discutere anche per altro. Cosa? La frecciatina a Sossio Aruta. Capiamo cosa è successo: Aruta si è messo a urlare in giardino il nome della sua compagna per farle gli auguri per il loro anniversario. In tanti, al GF Vip e non solo hanno visto quel gesto come tremendamente romantico. Non Fabio Testi che la pensa diversamente. Continua a leggere dopo la foto









“A me sembra un po’ troppo plateale il tutto…” ha detto. Di recente Fabio Testi ha chiesto di essere nominato. Ma i coinquilini non lo asseconderanno: avrebbero preferito che Testi prendesse una posizione netta come hanno fatto Barbara Alberti e Andrea Montovoli. Anche il pubblico non sembra tanto lanciato a votarlo.

