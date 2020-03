Nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Secondo quanto riporta il Vicolo delle news, Daniele Dal Moro ha attraversato un brutto momento a causa di una discussione con l’opinionista Gianni Sperti. Nella puntata andata in onda martedì 3 marzo, il trono classico si è acceso quando sono state mandate in onda le esterne di Daniele Dal Moro. L’ex gieffino, famoso per il suo carattere forte, ha portato in esterna due corteggiatrici.

Angelica e Vanessa ha portato entrambe a pranzo fuori motivando la propria scelta per valutare l'atteggiamento delle ragazze. "Secondo me, a tavola, una persona esprime la propria femminilità. Dal modo in cui una persona si comporta a tavola si possono capire delle cose", ha detto il tronista, che però ha attirato un fiume di critiche.



















Gianni Sperti ha attaccato il tronista, accusandolo di non aver rispettato la corteggiatrice Angelica in esterna. L'opinionista ha accusato Daniele di sottoporre le ragazze a veri e propri esami. Il tronista, però, ha rigettato le accuse. "Se devi fare un intervento per rompermi le palle, non lo fare", ha spiegato il tronista che, però, è stato difeso da Tina Cipollari: "Per me ha fatto bene perché io una volta sono uscita a cena con un uomo che si è comportato malissimo e con cui non sono più uscita".















Gianni Sperti si è quindi molto arrabbiato, svelando di aver sentito spesso e volentieri il tronista dire che le sue opinioni sarebbero delle 'stron*ate'. Motivo per cui gli ha dato del cogli*ne. Non solo, dopo queste parole, Daniele Dal Moro non ha accettato le critiche dell'opinionista e gli ha dato dello stron*o e della mer*a.









Tra Gianni Sperti e Daniele Dal Moro è sfociata una furiosa lite, dove sono volate parole grosse, che alla fine, sempre secondo il racconto di chi ha assistito alla registrazione, avrebbero portato Daniele a piangere per tutto ciò che è accaduto.

