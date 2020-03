Durante la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 2 marzo è successo di tutto. La puntata è stata aperta dalla lite tra Antonella Elia e Valeria Marini avvenuta pochi giorni fa. le due hanno mostrato il peggio venendo anche alle mani. La strigliata di Alfonso Signorini si è fatta sentire ma le due, anche dopo la diretta, hanno continuato a battibeccare. Tra i temi toccati durante la serata, c’è stato, ancora una volta, anche il presunto flirt tra Antonio Zequila e Adriana Volpe. Sono settimane che il caso fa chiacchierare e dopo un’iniziale retromarcia, Er Mutanda è tornato all’attacco confermando la ‘conoscenza talamica’ con l’ex conduttrice de I fatti vostri.

"Avevo una casa a Milano. È venuta a casa mia e mi ha portato un suo composit. Siamo stati il pomeriggio a casa mia e non solo a mangiare i biscotti. Anni dopo mi chiama Michele Guardì per invitarmi a partecipare da ospite al suo programma. Ero nel parcheggio e mi arriva una telefonata di Adriana. Mi chiedeva di non dire che eravamo stati insieme perché quello era il suo lavoro", ha detto nuovamente il concorrente.



















A quel punto la conduttrice è sbottata: “Sei vergognoso, mi fai schifo, sei un imbecille. Non è vero”, ha detto Adriana Volpe. “Non sopporto le persone spergiure. Non deve dire le bugie. Giuro sulla vita di mio padre che è morto”, ribatte Zequila. “Sei vergognoso” è la battuta conclusiva di Adriana che annuncia di avere depennato Antonio dalla sua lista di amici nella Casa.

Durante la lite hanno voluto dire la loro anche gli opinionisti. In particolare Pupo, che nel commentare il presunto flirt dei due ha fatto una rivelazione scottante su Barbara D'Urso. Il cantante ha dichiarato di aver avuto una relazione con lei, ma ci ha pensato Carmelita, durante la puntata di Pomeriggio 5 del 3 marzo a smentire tutto.















"C'è un piccolo uomo, piccolo in senso di età, perché credo che sia più piccolo di me, continua a raccontare, al Grande Fratello, di aver avuto una ipotetica storia con me. Io, in questi anni, ci ho riso. Non ho mai replicato. Adesso, voglio dire, solo qualche anno fa, ho fatto una querela. Tengo a precisare che lui aveva detto che, invecchiando, ero diventata brutta, grassa e vecchia come un calciatore. Ho fatto una querela. L'ho persa, peraltro, perché il giudice ha detto che non era diffamazione".









La nostra @carmelitadurso vuole mandare un messaggio dopo alcune dichiarazioni di ieri al #GFVIP pic.twitter.com/D0vgsotxF7 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 3, 2020

“Ma è acqua passata. Io voglio parlare a questo ragazzo, questo cantautore, famosissimo in tutto il mondo per delle canzoni meravigliose che ha scritto, ha interpretato anche una canzone bellissima di Cristiano Malgioglio, che si chiama Gelato al cioccolato. Tutti i giornali hanno sempre parlato di lui. – ha detto ancora – Tutti i siti hanno parlato di lui e del fatto che ama in contemporanea due donne (io la trovo anche una cosa bella, perché no?!). Basta dichiarare di una presunta storia con me. Io vorrei leggere il tuo nome sui siti per la grande figura che fai nello staff di Alfonso Signorini. Soprattutto per la prossima meravigliosa canzone che scriverai. Perché sei un grande cantautore, sei un grande conduttore. Ti presi io a La Fattoria. Adesso basta!”.

