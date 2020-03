Bugo non lo aveva mai detto prima. La rivelazione su Morgan: “Cosa ha fatto la prima sera a Sanremo”

“A norma di regolamento, si tratta di defezione. Quindi Bugo e Morgan sono squalificati dalla gara di Sanremo”. Queste le parole dette da Amadeus sul palco del Teatro Ariston dopo aver ricevuto ragguagli dietro le quinte sull’abbandono del palco prima da parte di Bugo e poi di Morgan. Un abbandono che poi è diventato virale sui social. Parodie, meme e frecciatine da entrambe le parti si sono susseguite in questo mese.

Bugo aveva lasciato il palco del Teatro Ariston durante l’esibizione in gara, che lo vedeva in coppia con Morgan. Proprio quest’ultimo, invece di cantare il testo del brano in gara ‘Sincero’, aveva iniziato a leggere delle parole scritte su un foglietto di carta parlando di “brutte intenzioni e le maleducazioni, la tua brutta figura di ieri sera (nella serata delle cover, ndr), la tua ingratitudine e la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”. (Continua a leggere dopo la foto)



















Parole rivolte al collega. A quel punto Bugo era uscito e non era più rientrato e l’esibizione era stata interrotta. Amadeus e Fiorello (entrato subito sul palco) avevano cercato di far rientrare il cantante ma non c’era stato niente da fare. Amadeus dopo poco aveva annunciato: “Se Bugo e Morgan non rientrano per cantare, ci sarà automaticamente la squalifica del brano”. E così era stato. (Continua a leggere dopo la foto)















Ora Cristian Bugatti, il nome di Bugo, è stato ospite ai microfoni di Radio Deejay e, durante l’intervista, ha confessato qualcosa mai rivelata che ha a che fare con il caso che li ha investiti durante il festival di Sanremo. Secondo quanto raccontato da Bugo, la prima sera Morgan avrebbe cantato alcune parti della canzone “Sincero” non previste dalla versione originale.

“Questa io non l’ho ancora mai detta. Nella prima serata Morgan canta la parte finale che nella versione originale non era prevista, ma non è che sto li a sindacare. Quando fai le cose in coppia..se no fai le cose da solo se non vuoi avere casini”, ha spiegato. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora: “Durante la serata delle cover, io sono arrivato che non sapevo bene quale versione dovessimo cantare. Non è stato fatto in mala fede. Se lui non mi ha creduto. Non è facile comunicare con lui, una cosa che anche mi piaceva di Morgan. Poi la sera non so cos’è successo..deve aver covato qualcosa e ha fatto quel che ha fatto ecco“.

Antonella Elia, al GF Vip saltano i nervi. È successo dopo la puntata in diretta