Puntata con colpi di scena a ‘Vieni da me’. Il programma Rai condotto dalla bellissima e bravissima Caterina Balivo ha avuto come protagonista proprio la padrona di casa. Ed in studio è esploso l’imbarazzo. Andiamo a raccontare i fatti: la conduttrice era intenta ad intervistare l’artista Michele Zarrillo, con quest’ultimo che ha toccato diversi argomenti ricordando anche vicende del passato non piacevoli. Ma a far scalpore è stato il look scelto dalla Balivo quest’oggi.

Ha infatti indossato dei meravigliosi pantaloni ed una bella camicia, entrambi di colore bianco, e sotto la camicia è spuntato qualcosa che ha 'allarmato' gli autori della trasmissione televisiva. A prima vista sembrava proprio un reggiseno color oro, che per onor di cronaca bisogna dire che non aveva mostrato nulla di volgare. La stessa Caterina ha dovuto fare delle precisazioni e spiegare che non si trattasse dell'intimo. Vediamo più nel dettaglio cosa è successo.



















Ovviamente quasi tutti si erano meravigliati che la composta Balivo potesse sfoggiare davanti alle telecamere il reggiseno, infatti non è stato così. La preoccupazione degli autori è stata inutile perché si trattava di un body. Ma i collaboratori di 'Vieni da me' l'hanno immediatamente avvisata ed invitata a coprirsi. A quel punto, la presentatrice televisiva è intervenuta spiegando l'accaduto ed ha deciso ugualmente di abbottonarsi la camicia per evitare incomprensioni.























Ecco quali sono state le sue parole: "Non è un reggiseno, è un body ma se dallo schermo non si capisce abbottono subito". Si è potuto comunque notare un certo imbarazzo nel suo comportamento, ma ha voluto correre ai ripari e non avere rimproveri dalla Rai. Ripetiamo, non si era verificato niente di scabroso o di eclatante, ma gli autori hanno preferito farle abbottonare la camicia per non creare polemiche perché da casa poteva sembrare proprio che avesse messo in mostra l'intimo.

Nelle scorse ore Caterina Balivo ha rilasciato una misteriosa intervista a ‘DiPiù’, dove alla domanda se sia vera la notizia che condurrà prossimamente un nuovo programma ha risposto: “Per ora non ne parlo se no non si avvera ma al di là di tutto, comunque, dico che sono grata alla vita”. Mentre sulla vita privata: “Sinceramente a me piacerebbe avere anche un terzo figlio. Lo farei anche domani ma Guido non vuole”.

