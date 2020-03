Da quando Valeria Marini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip gli animi della casa si sono surriscaldati. Sono giorni, ormai, che la showgirl stellare e Antonella Elia litigano. La lite vera e propria è arrivata giovedì scorso, quando le due sono arrivate anche alle mani.

È accaduto durante la scrittura della sceneggiatura per la regia del film ‘Storia di amore e passione nella Casa del Grande Fratello’. Le due hanno inziato a battibeccare. Valeria le ha fatto un segno con la mano e Antonella ha perso la pazienza, dandole un colpo all’altezza del seno. “La smetti? Mi hai rotto i cogl***”, urla Antonella Elia a Valeria Marini spingendola lontana da sé. “Ma mi hai messo le mani addosso? Io non ho parole”, ha detto Valeria Marini rivolgendosi poi al Grande Fratello: “Hai visto? Mi ha messo le mani addosso”. “Vai pure a dirlo, ti ho dato una spinta”, ha risposto la Elia con toni molto accesi. (Continua a leggere dopo la foto)



















“Mi hai dato una botta al seno”, spiega Valeria Marini. Ma la risposta di Antonella Elia è al veleno: “Tanto non hai sentito nulla, hai solo plastica nelle tette. Non ne posso più”, continua Elia, che viene allontanata e tranquillizzata da Antonio Zequila. Il caso è stato trattato anche durante la diretta di lunedì 2 marzo e il conduttore Alfonso Signorini ha bacchettato le due. (Continua a leggere dopo la foto)















Antonella e Valeria sono arrivate ai ferri corti e ovviamente nella casa iniziano a crearsi due fazioni. Licia Nunez, che è sempre stata dalla parte di Antonella Elia, ha preso le parti della Marini e questo ha mandato su tutte le furie l’ex valletta di Mike Buongiorno.

Antonella è apparsa profondamente delusa dal comportamento assunto da Licia nei suoi confronti e in confessionale si è lascia andare a uno sfogo. (Continua a leggere dopo la foto)









“Lei vuole arrivare fino in fondo, io non faccio più parte del suo gioco. Lei si è messa dalla parte che crede essere la più forte. Licia è una macchina da guerra”. Non è la prima volta che Antonella si scaglia contro la Nunez, ma questa volta sembra che l’amicizia tra le due sembra essere finita davvero.

