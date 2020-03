Non si placano le discussioni tra Antonella Elia e Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo ciò che è successo nell’ultima puntata, la cosa è perfino degenerata. E poco fa Valeria Marini ha cercato un confronto con Antonella Elia. Si sono chiarite? Macché, magari. Antonella Elia si è mostrata più chiusa che mai e ha detto alla rivale di non voler più tornare sull’argomento. Ma Valeria Marini, che soffre per quanto accaduto al GF, ha insistito per poter parlare con la ex valletta di Mike Bongiorno.

Ma Antonella Elia ha perso le staffe e ha aggredito la Marini usando parole brutte e offensive nei suoi confronti. "Sei una persona fasulla, ipocrita e codarda…Tu devi starmi lontana… Sei la persona più squallida, codarda, ipocrita che abbia mai incontrato in vita mia…". Sì, la Elia si è rivolta alla Marini esattamente in questi termini lasciando ancora una volta tutti senza parole.



















Ma non è finita. L'attacco di Antonella Elia è stato a dir poco micidiale: "Io cerco di tenere la tranquillità in casa… Tu invece insisti… Usa la tua fede in disparte e non davanti a tutti… D'ora in poi non rivolgermi più la parola…". Ma Valeria Marini non è rimasta in silenzio a farsi insultare. E ha reagito decisa: "Tu non fai altro che offendere…Devi smetterla di essere offensiva…", ha detto la ex star del Bagaglino. No comment.















Nella casa, a quel punto è scoppiato il caso. E Antonella Elia ha perso la pazienza: "Senti adesso mi hai rotto davvero le pal**e… Sei una spergiura… Ti devi vergognare di te stessa… Non hai dignità umana…", queste le parole che la bionda ha rivolto alla rivale. Parole dure che di sicuro non passeranno inosservate e che non faranno che rendere l'aria della casa ancor più irrespirabile.









La situazione tra le due coinquiline è davvero insostenibile e sta rendendo difficile anche la permanenza degli altri vip che non sanno più come comportarsi. La faccenda si fa seria. Alfonso Signorini prenderà provvedimenti prima che le due si scannino definitivamente? Qualcuno spera nel miracolo: cioè che Antonella Elia e Valeria Marini facciano finalmente pace. È un’utopia? Al momento pare di sì.

