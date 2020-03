“Mi sono innamorato subito di lei”. GF Vip, notte di confidenze per Andrea Denver: la rivelazione a Patrick

È di pochi giorni fa la notizia che la quarta edizione del Grande Fratello Vip continuerà fino al 27 aprile e i vip dovranno rimanere dentro la casa un mese in più rispetto a quanto avevano preventivato.

La notizia, data da Alfonso Signorini il 2 marzo con un collegamento video nella casa, ha destabilizzato alcuni concorrenti. Un mese in più, infatti, non è poco, e la situazione già arrivata ai limiti potrebbe rivelarsi ancora più pesante.

Nella puntata serale dl 2 marzo Adriana Volpe ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter parlare con la figlia per ricevere il suo benestare. Non solo lei, nella notte anche il concorrente Andrea Denver è crollato e si è sfogato con Patrick Ray Pugliese. “Tutto bene? Vuoi che ti dico quello che penso?”, gli ha chiesto l’ex gieffino vedendolo pensieroso in giardino. “Sta sereno che avrai notizie da lei prestissimo”, ha detto Patrick riferendosi alla fidanzata del coinquilino. (Continua a leggere dopo la foto)



















“Lo spero, quando ho sentito il nome di Anna mi è salito il cuore in gola e ho immaginato il suo viso che mi sorrideva”, ha detto Andrea. Da quando il modello è entrato nella casa, infatti, non ha mai ricevuto alcuna notizia della sua fidanzata, la modella Anna Wolf, che proprio in questi giorni ha detto di aver registrato un messaggio per Andrea ma che il GF Vip non gli ha fatto ancora vedere. “Spero che i miei genitori siano in contatto con lei anche se è in America”, ha detto Denver. “Ma allora stai tranquillo, vedrai che tua madre le starà spiegando tutto, poi guarda che il Grande Fratello non ha barricate, avevano fatto tornare la mia ex fidanzata dall’America”, gli ha risposto. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma Denver si mostra pensieroso e anche l’idea di restare un mese in più rispetto a quando preventivato gli ha fatto nascere altri dubbi.

Già dalla prima puntata, quando Elisa De Panicis rivelò di aver avuto un flirt con lui, il gossip si era acceso e solo dopo due settimane Denver disse di essere fidanzato. Andrea parla anche di Sara, una delle ultime concorrenti entrate nella casa, che non ha perso occasione per mostrarle il suo interesse. (Continua a leggere dopo la foto)









“Lei è una bravissima ragazza, ma io tengo molto alla mia storia fuori anche se mi preoccupa la lontananza”, mentre Patrick domanda incuriosito: “Sono sempre due mesi che resistiamo senza notizie continuando a rimanere stabili, voi da quanto tempo è che state insieme?”. “Io mi sono innamorato subito di lei, un colpo di fulmine, anche se per far breccia nel suo cuore ci ho dovuto lavorare parecchio, fra poco saranno due anni, anche se abbiamo avuto due momenti difficili, spero solo che i suoi sentimenti verso di me siano ancora forti”, rivela Andrea Denver, che per la prima volta si apre e racconta della sua fidanzata.

“Sperano che Andrea Denver lo faccia…”. Alfonso Signorini e il GF Vip nel mirino. L’accusa arriva da lei