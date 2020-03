Bestemmia sì, bestemmia no, adesso ci pensa la diretta interessata a fare chiarezza. Barbara Alberti, che poche settimane fa ha lasciato volontariamente la casa del Grande Fratello Vip, ha confessato quanto accaduto lo scorso 10 febbraio.

"Se ho pronunciato una bestemmia? È stata cosciente e volontaria. Stavo raccontando un mio libro, che descrive una donna compagna di un brigatista e latitante. Lei viene assunta in una scuola e un bel giorno la chiama il preside accusandola di aver detto una bestemmia: "Dio budellone". Che è infantile. Se ne è parlato tanto, ma torniamo al conformismo. Sarebbe come se dicessi che "il tavolo è zoppo" e mi accusassero di aver offeso tutti gli zoppi. "Il tavolo è claudicante" non si può sentire". A questo punto io eliminerei proprio la regola della squalica per bestemmia. A mio avviso è sempre stato un provvedimento esagerato e dopo questa eccezione fatta per Barbara non ha molto più senso di restare nel regolamento del programma.



















Barbara Alberti ha anche dettola sua in merito al 'Buscetta' di Clizia Incorvaia. "È stata una regressione all'infanzia. Clizia è molto intelligente e anche colta, tra le poche persone vere lì dentro. Viene da una famiglia fortemente anti-mafiosa, ma il rapporto con Denver l'ha portata a sentirsi tradita e ha fatto un salto nell'infanzia. Gli voleva dare dell'infame, che appartiene al linguaggio della malavita".















Intanto il Gf Vip va avanti. Dopo una settimana senza appuntamenti in prima serata, in cui l'argomento principale è stata la rivalità tra Valeria Marini e Antonella Elia, Alfonso Signorini ha affrontato i temi della serata. Ma prima di scoprire i fatti della puntata, parliamo dell'eliminato della puntata. Anzi, del primo nominato visto che non c'era eliminazione in questo televoto. In nomination c'erano le tre ragazze entrate nelle ultime settimane, ovvero Teresanna Sara e Asia, e insieme a loro Fabio Testi, nominato dal gruppo.











Il pubblico ha salvato il proprio preferito e Asia è stata la meno votata, quindi è già in nomination. Scopriamo adesso cosa è successo nel corso della serata e poi tutte le nomination, ma vi ricordiamo che il prossimo appuntamento col Gf Vip è per mercoledì 11 marzo.

