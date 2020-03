Sono stati diversi gli argomenti trattati da Alfonso Signorini nella 15esima puntata del Grande Fratello Vip ma, come era prevedibile, l’appuntamento con la diretta del lunedì sera si è aperto con la rivalità tra Antonella Elia e Valeria Marini. Le due primedonne della Casa hanno avuto più di uno scontro feroce durante la settimana e in uno la Elia ha persino alzato le mani.

Dopo aver mostrato i momenti salienti, il conduttore ha ripreso entrambe, condannando sì la spinta della Elia ma anche le provocazioni di Valeria. E martedì mattina, dunque poche ore dopo l’ennesimo faccia a faccia tra le due, la faccenda ha trovato spazio anche a Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci che tra i tanti temi trattati, primo fra tutti l’allarme Coronavirus, dedica sempre un segmento al reality di Canale 5. (Continua dopo la foto)



















Lo studio di Mattino 5 si è acceso sulla lite tra Antonella Elia, Valeria Marini e Fernanda Lessa, che è stata ripresa per quelle parole e gesti sulle energie negative nella Casa. La padrona di casa ha dapprima mostrato quanto accaduto in puntata, quindi delle provocazioni subite dalla Elia, dello spintone ricevuto dalla Marini e delle considerazioni della Lessa sulle presunte influenze negative dell’ex stellina di Non è la Rai. (Continua dopo la foto)















“È una cosa piuttosto grave, che Alfonso Signorini giustamente ha condannato subito”, ha detto Federica Panicucci riferendosi ai gesti di Valeria e Fernanda. I suoi ospiti, invece, si sono divisi. Roberta Ruiu ha difeso Valeria contestando lo spintone di Antonella e anche Valerio Merola, che ha sottolineato come il GF Vip sia stato troppo morbido con la Elia. E la conduttrice: “Mi pare che sia stata già ammonita, che avrebbe dovuto fare il Grande Fratello: squalificarla?”. (Continua dopo le foto)











In difesa di Antonella Elia anche Augusto De Megni e Francesco Mogol, che hanno contestato duramente gli atteggiamenti di Valeria e Fernanda. Riguardo al gesto del segno della croce fatto al passaggio della showgirl e al rosario agitato sul suo volto dalla Marini, Mogol si è sfogato: “Sono degli atteggiamenti quasi da squalifica, si possono rovinare delle vite”.

